عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان صيفي .. ديانا حداد تسحر العيون بإطلالة بيضاء

ديانا حداد
ديانا حداد

خطفت الفنانة اللبنانية "ديانا حداد" انظار متابعيها، بأحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت"ديانا حداد" بإطلالة صيفية ساحرة، مرتدية فستان مجسم ابيض اللون واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا ناعما، أبرز جمال ملامحها وأظهر أناقتها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من محبيها.

آخر أعمال الفنانة ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً. 

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر   سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي  حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي  علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في  التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.

 طرحت الأغنيتين "مغنجة " و "وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

IMG_٢٠٢٣٠٨١٧_١٩٠٤٥٣
IMG_٢٠٢٣٠٨١٧_١٩٠٤٥٣


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

بشرى سارة من بركات بشأن رحيل تاو عن الأهلي وصدمة لجماهير الزمالك

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن بديل زيزو في الزمالك

بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

ترشيحاتنا

بعد سجنه 8 سنوات.. جرائم ارتكبها المتحرش أحمد بسام زكي طالب الجامعة الأمريكية

صلَّح موبايلك بنفسك.. ميزة جديدة لهاتف Pixel 7a من “جوجل”

دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة .. احرص على الدعاء للميت

السجن المؤبد عقوبة الاختلاس إذا كان الجاني من مأموري التحصيل طبقا للقانون

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

ترامب يلغي مؤتمرا صحفيا بشأن تقرير خاص بانتخابات 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من 34 جثة مقطعة وموضوعة بأكياس بلاسيتيك في المكسيك.. تفاصيل

تأجيل أم عودة الكمامة بالمدارس .. طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد

كارثة.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

لذيذ جدا.. طريقة عمل البرجر المشوى علي الفحم

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ