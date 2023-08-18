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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أنغام تحيي حفلا غنائيا ضمن مهرجان العلمين

أنغام
أنغام

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام داخل منطقة الأرينا بالعلمين الجديدة.



ومن المفترض أن يقود الفرقة الموسيقية الموسيقار هاني فرحات والذى قام بعمل بروفات خاصة مع فرقته الموسيقية بمشاركة المطربة أنغام للاتفاق على القائمة النهائية للأغاني التي تقدم على المسرح.



كما تعرض قناة dmc الحفل على الهواء مباشرة فى تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة.

 

أسعار تذاكر الحفل 

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الإلكتروني بأكثر من فئة  وتتراوح أسعارها بين 300، و350 وقوفا، و700، و1000، و2000، للفرد في أماكن الجلوس، و20 ألف لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.

 

أنغام وهاني فرحات 

وخصص برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" فقرة خاصة للحديث مع الموسيقار هاني فرحات، حول الموسيقى ومستقبلها.

 

وتحدث هاني فرحات عن علاقته بالفنانة أنغام، قائلا: " العلاقة بيني وبين أنغام قوية..وأنا وأنغام متربيين مع بعض، ودرسنا نفس المجال، كما أن مشارك في معظم أغانيها".

 

واسترسل:" أنغام مغنية نفخر بها، ولديها شخصية قوية ورصيد فني كبير.. متابعا:" أنغام ثابتة رغم الألوان الفنية الكثيرة التي ظهرت بعدها".

 

وأضاف:" أنغام متهزتش وماحاولتش تجرب طرق أخرى غير الموسيقى لمجرد السير مع الموجة"، موضحا: أنغام دقيقة في اختيارها للكلمات والأغاني.

 

أنغام المطربة انغام مهرجان العلمين لعلمين الجديدة

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