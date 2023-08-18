صور جديدة لحكيم من حفل مهرجان العلمين

أحيا المطرب حكيم حفل غنائى ضخم، أمس الخميس ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى المقام داخل منطقة الأرينا بالعلمين الجديدة.



وبدأ حكيم حفلته بأغنية السلام عليكوا والتى تفاعل معها الجمهور ثم أتبعها بمجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والتى لاقت استحسان الجمهور.





حكيم

حكيم يتحدث عن مهرجان العلمين

وقال حكيم إن مهرجان العلمين يحمل الكثير من الرسائل للعالم كله، فهو بمثابة تأكيد أن مصر ملاذ المبدعين وبلد الأمن والأمان، مشيرا إلى أن المهرجان ساهم في دعم السياحة المصرية بشكل كبير.

حكيم

حكيم

حكيم

حكيم

حكيم

حكيم يطرح أحدث أغانيه



وفي سياق آخر، طرح الفنان حكيم، أحدث أغنياته، بعنوان "سيبه"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة.

حكيم

حكيم

حكيم

حكيم

آخر حفلات حكيم



أحيا النجم حكيم حفلا غنائيا ضخما في دلتا مارينا بالمنصورة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم حكيم خلال الحفل، مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور، منها "ولا واحد ولا مية، حبيته، بيني وبينك، الليلة عيد" وغيرها.