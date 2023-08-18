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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأولى في صفر.. دعاء يوم الجمعة وأفضل الكلمات فيه

دعاء يوم الجمعة
دعاء يوم الجمعة

أرشد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، متابعيه إلى ترديد دعاء يوم الجمعة، من خلال منشور نشره على صفحته الرسمية.

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وحلت علينا اليوم، الجمعة الأولى في شهر صفر من عام 1445 هجرية.

دعاء يوم الجمعة

وأورد علي جمعة، في منشور عن دعاء يوم الجمعة، ما روي عن جابر بن زيد -رحمه الله- : " إذا جئت يوم الجمعة فقف على الباب وقل: اللهم اجعلني اليوم أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأنجح من دعاك وطلب إليك".


ويستحب ترديد دعاء يوم الجمعة، لكل مسلم ونقول فيه (اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك يا عزيز يا متين ؛أن تكون لنا عونا ومعينا في جميع أقوالنا وأحوالنا وأفعالنا وجميع ما نحن فيه من فعل الخير ،وأن تدفع عنا كل هم وضيق وضير ونقمه ومحنه قد استحقيناها من غفلتنا وذنوبنا، يا لطيف يا قدير فإنك أنت الغفور الرحيم قد قلت وقولك الحق {وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}.

دعاء يوم الجمعة


اللهم يا بارئ البريات ، وغافر الخـطيات ، وعالم الخفيات ، المطلع على الضمائر والنيات ، يا من أحاط بكل شيء علما ، ووسع كل شيء رحمة ، وقهر كل مخلوق عزة وحكما ، اغفر لنا ذنوبنا ، واستر عيوبنا ، وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم.

الصلاة على النبي يوم الجمعة

اللهم صلِّ على سيدنا محمد بقدر مشيئتك من دوام صلواتك عليه صلاةً تغفر بها ذنوبنا ، وتستر بها عيوبنا، وتفرج بها كروبنا، وترحم بها موتانا ، وتعافي بها مبتلانا ، وتكتب بها بفضلك في الدارين غنانا، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
اللهم أكفنا شر كل ذي شر بما شئت ، وكيف شئت ، وأنى شئت، إنك على ما تشاء قدير.

وقال الإمام علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه : " مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَمْ أَرْبَعاً : 
مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةَ ، 
وَمَنْ أُعْطِيَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولَ ، 
وَمَنْ أُعْطِيَ الِاسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ ، 
وَمَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ " .
وقال علي بن سهل الأزهر -رحمه الله- : " الْغَافِلُونَ يَعِيشُونَ فِي حِلْمِ اللهِ، 
وَالذَّاكِرُونَ يَعِيشُونَ فِي رَحْمَةِ اللهِ، 
وَالْعَارِفُونَ يَعِيشُونَ فِي لُطْفِ اللهِ، 
وَالصَّادِقُونَ يَعِيشُونَ فِي قُرْبِ اللهِ، 
وَالْمُحِبُّونَ يَعِيشُونَ فِي الْأُنْسِ بِاللهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ "

دعاء يوم الجمعة الجمعة الأولى في شهر صفر شهر صفر الصلاة على النبي يوم الجمعة

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