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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا: قرارات العفو الرئاسي من السيسي أهم أحداث العام

صدى البلد

سلطت البرامج الاخبارية في إيطاليا الضوء مجدداً علي قرارات العفو الرئاسية الأخيرة الصادرة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة تلك المتعلقة بالطالب باتريك ذكى الذي يدرس في جامعة بولونيا الايطالية، وذلك كأهم الأحداث خلال العام الحالي. 

كما أعادت البرامج الإخبارية ووسائل الإعلام في إيطاليا إذاعة تصريحات بسام راضي، سفير مصر في روما، والتى أكد فيها أن الدولة المصرية دولة مؤسسات عريقة وتحترم القانون والدستور وتقدر الاحكام الصادرة عن مؤسستها القضائية.

وأوضح بسام راضي أنه عندما منح الدستور لرئيس الجمهورية سلطة العفو الرئاسي بعد صدور الاحكام، استخدام الرئيس السيسي سلطته الدستورية بالعفو الرئاسي وذلك تقديرا منه الخاص لعمق وقوة العلاقات المصرية الإيطالية بالنظر لملابسات تلك القضية".

السيسي إيطاليا مصر بسام راضي باتريك زكي

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