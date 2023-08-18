لليوم الثامن.. استمرار حالة عدم الاستقرار بشواطئ العجمي وسط نسب إشغال مرتفعة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي، وحذرت من خطورة نزول البحر في القطاع الغربي بسبب حالة عدم الاستقرار وارتفاع الأمواج.

وأشارت الإدارة إلى أن بعض الشواطئ شرق المحافظة رفعت الرايات الرايات الخضراء التي اكتمل فيها حاجز الأمواج، بينما باقي الشواطئ رفعت الرايات الصفراء.

وأضافت أن نسب الاشغال تتراوح بين ٧٠-٩٠% شرقي المدينة، بينما بلغت نسب الاشغال في القطاع الشرقي نحو ٣٠% صباح اليوم الجمعة.

وحذرت الإدارة من النزول إلى مياه البحر في حالة غياب المنقذين مع الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل، مطالبة رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها في المكان المخصص. وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن الشواطئ أمنة، والصفراء تفيد أن حالة البحر غير مستقرة، والحمراء تفيد بأن هناك خطورة بالنزول إلى المياه.