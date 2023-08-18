مستشار برنامج المناخ العالمي: إفريقيا خسرت 12% من إنتاجها المحلي

أكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن ملف المناخ من أهم الملفات التي تؤثر على القارة الإفريقية بالكامل؛ لأن ما أصاب القارة الإفريقية من صدمات مناخية لم تشهده أية قارة أخرى.



وأضاف “علام” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، أنه من المهم وجود تحرك إقليمي ودولي لمحاولة تلاشي الأخطار الشديدة التي سببتها التغيرات المناخية على إفريقيا، في حين أن انبعاثاتها لاتزيد عن الـ 4%؛ فهي أقل القارات مساهمة في غازات الاحتباس الحراري؛ ومع ذلك هي أكثر القارات تضررًا بغازات الاحتباس الحراري.



القارة الإفريقية الأكثر تضررًا من التغير المناخي



وأشار مستشار برنامج المناخ العالمي إلى أن إفريقيا خسرت 12% من إنتاجها المحلي نتيجة التغيرات المناخية وبسبب عدم تمويل التكنولوجيا الحديثة في زيادة الرقعة الزراعية للقارة الإفريقية وزيادة الدخل القومي.