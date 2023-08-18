عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجمعة الأولى من شهر صفر| وزير الأوقاف: إذا وجدت إنسانا بلا رحمة فلا دين له

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من آيات الرحمة في القرآن الكريم ورحمة نبينا يجب أن نقتبس وأن نهتدي، فمن لا يرحم لا يُرحم، ويقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول أيضا: إن الرحمة لا تنزع إلا من شقي.

 

آيات الرحمة في القرآن الكريم

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة من مسجد الإمام الحسين تحت عنوان “اسم الله الرحيم .. دعوة للتراحم”: إذا وجدت إنسان بلا رحمة فلا دين ولا إنسانية له، لأنها من الصفات الفطرية التي فطر الله الناس عليها، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إذا رأيت إنساناً فظاً لا يرحم أحد تعلوه الأنانية والاستعلاء، فليس له من الأديان شيء، جلس النبي يوما بين أصحابه فجاء الإمام الحسين رضي الله عليه وسلم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الحسن رضي الله عنه فقبله النبي، فقال أحد الجالسين: أتقبلون صبيانكم؟، فقال: (نعم)، قال: لكن والله ما نُقبِّل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوَ أَملِكُ إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة). 

موضوع خطبة أول جمعة من صفر

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بأداء خطبة صلاة أول جمعة من صفر، تحت عنوان: "اسم الله الرحيم".

 

 تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي الإسكندرية (المنتزه)، والأقصر (القرنة)، اليوم الجمعة الموافق 2 من صفر 1445هـ، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "اسم الله الرحيم" في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

 

الصلاة على النبي ليلة الجمعة ويومها

والإكثار من الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أقرب القربات، وأعظم الطاعات، وهو أمرٌ مشروعٌ بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]. 

 

ومن السنة: وردت أحاديث كثيرة تبين فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وخاصة في يوم الجمعة؛ فعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -يَعْنِي بَلِيتَ-؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ» أخرجه أبو داود وابن ماجه في "سننيهما".

 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا» أخرجه النسائي في "سننه".

 

وفي فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، جمع الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه "رياض الصالحين"، كثيرًا من الأحاديث، وكذلك جمع الحافظُ السخاوي رحمه الله تعالى فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة في كتابه "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع".

رحمة آيات الرحمة القران الكريم وزير الاوقاف الراحمون يرحمهم الرحمن الرحمة لا تنزع إلا من شقي خطبة الجمعة مسجد الإمام الحسين اسم الله الرحيم صلاة أول جمعة من صفر الصلاة على النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

بنود مثيرة| 6 شروط فرضها كولر في تجديد عقده مع النادي الأهلي

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. شعائر أول جمعة من صفر بمسجد الإمام الحسين.. وزير الأوقاف خطيبا

بث مباشر.. شعائر أول جمعة بـ صفر من المسجد الكبير في السلوم

الصلاة على النبي ليلة الجمعة.. أجرها وأفضل صيغة للشفاعة وتفريج الكرب

دعاء أول جمعة من شهر صفر للرزق وتفريج الكرب.. مستجاب في الحال

ما هي السورة التي كان يقرأها النبي فجر كل جمعة؟ .. سُنة أولى بالاتباع

هذا الأمر يخلق أجيالا متزنة بتربية سليمة.. واعظة توضح |فيديو

النشرة الدينية.. سنة عجيبة عن النبي يغفلها الجميع و20 كلمة لا ترد في أول ليلة جمعة بصفر

اسم الله الرحيم.. موضوع خطبة الجمعة الأولى من صفر..وهشام عبد العزيز خطيبا

ترشيحاتنا

أول تحرك لـ روسيا بعد طرد دبلوماسييها من مولدوفا

قرار جمهوري بشأن خط سكك حديد أبي قير.. ماذا يحدث في مواصلات الإسكندرية؟

وزير الصحة : الأعشاب الطبية يجب خضوعها لرقابة الجودة بجميع مراحل الإنتاج

الجيش الروسي يعلن القضاء على 810 جنود أوكران

سلة القمامة | تعليق صادم من مصطفى كامل على لفظ كزبرة الخادش

ضربة جديدة.. بيراميدز يقترب من خطف موهبة الزمالك في صفقة انتقال حر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح فعالة لعلاج الأملاح عند الأطفال.. اتبعوها

علاج عين السمكة.. وصفات وحلول سحرية

لايتناسب مع كل الأجسام.. ناقد موضة يعلق على فساتين هيفاء وهبي بالساحل

عمرها ما توصل للخيبة.. جمال شعبان ينتقد أسامة منير

فيديو

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ