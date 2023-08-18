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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بث مباشر.. شعائر أول جمعة من صفر بمسجد الإمام الحسين.. وزير الأوقاف خطيبا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شعائر أول جمعة من صفر بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، حيث بدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، وموضوعها:"اسم الله الرحيم". 

موضوع خطبة أول جمعة من صفر

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بأداء خطبة صلاة أول جمعة من صفر، تحت عنوان:"اسم الله الرحيم".

 تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي الإسكندرية (المنتزه)، والأقصر (القرنة)، يوم الجمعة الموافق 2 من صفر 1445هـ، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "اسم الله الرحيم" في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة،.

افتتاح 26 مسجداً جديداً

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى سيتم افتتاح 26 مسجدًا، منها (23) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 86 ) مسجدًا منها ( 73 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 13 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

بث مباشر.. شعائر أول جمعة بـ صفر من المسجد الكبير في السلوم

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أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات
2. القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبو حمص
3. الأحمدية –  قرية شنديد– مركز ايتاي البارود
4. عزبة الكوم – مركز الرحمانية 
5. النور – قرية أنطون – مركز المحمودية 
6. الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف المنيا
7. الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة
8. النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس
9. الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين
11. عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية

مديرية أوقاف أسيوط
12. الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط
13. الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط
14. الشرفاء –  بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الشرقية
15. 3 الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية

مديرية أوقاف الدقهلية
16. الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج
17. آل حلفاوي – عرابة  أبيدوس - البلينا
18. النور – الزرازرة– دار السلام
19. الرحمن  - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف الغربية
20. الكبير-  شفا - بسيون

مديرية أوقاف قنا
21. الصحابة - كلاحين - أبنود

مديرية أوقاف الفيوم
22. الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق
23. عمر بن الخطاب -  سيلا – مركز الفيوم

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. العتيق – كفر شحاته- العياط
2. شعبان غنيم –  العياط

مديرية أوقاف قنا
3. أبو بكر الصديق – النجاحية- نجع حمادي

أول جمعة من صفر خطبة أول جمعة من صفر مسجد الإمام الحسين صلاة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة اسم الله الرحيم دعوة للتراحم وزارة الأوقاف

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