وصول محمد بن زايد إلى العاصمة الإثيوبية في زيارة رسمية

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية إلى جمهورية إثيوبيا.

وتهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.

وكان في مقدمة مستقبلي بن زايد لدى وصوله مطار بولي أديس أبابا الدولي، الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ورافقت طائرة بن زايد لدى دخولها أجواء إثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته وترحيباً به.

ورافق موكب الرئيس الاماراتي عدد من الخيالة ورددت مجموعة من الأطفال العبارات الترحيبية ملوحين بأعلام البلدين وكان في الاستقبال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في إثيوبيا.