الإمارات.. محمد بن زايد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات اليوم مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد بحث الطرفان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة، وإقليم كردستان خاصة وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي و الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.