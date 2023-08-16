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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ مجلس الأمن | الإمارات توجه رسالة مهمة إلى الحوثيين

الإمارات - علم
الإمارات - علم

 
عقد مجلس الأمن، جلسته مساء الأربعاء حيث وجهت الإمارات رسائل عديدة ، بشأن اليمن، جددت خلالها الدعوة إلى وقف الهجمات الحوثية.

ووفق صحيفة العين الإماراتية؛ فقد قالت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمة دولة الإمارات خلال جلسة مجلس الأمن، إنه رغم التهدئة "الهشة" باليمن، فإن دولة الإمارات يساورها قلق بالغ إزاء استمرار هجمات الحوثيين على طول خطوط التماس في عدد من المحافظات.

كما جددت الدبلوماسية الإماراتية، دعوة دولة الإمارات للوقف الفوري للهجمات الحوثية، والامتناع عن عرقلة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وابانت أن تحقيق السلام في اليمن يتطلب وقفًا شاملًا لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات من بينها الإفراج عن كافة الأسرى والمحتجزين"، مضيفة: تأسف بلادي لما يرتكبه الحوثيون من أفعال وتصريحات لا تساهم في بناء الثقة اللازمة لاستئناف العملية السياسية.

كما دعت الحوثيين التفكير أولا في مصلحة الشعب اليمني بعيدًا عن أي أجندات أخرى"، مضيفة: تواصل بلادي الاهتمام بدعم المشاريع الخدمية في اليمن حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي تم التخطيط لها وتنفيذها هذا العام 300 مليون دولار

وبحسب نائبة مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، فإن إعادة إشعال فتيل الحرب في اليمن لن يصب في مصلحة أي طرف، مشيرة إلى أن إطالة الحوثيين لأمد الحرب يفاقم التهديد الذي يشكله الإرهاب على أمن واستقرار اليمن.

وأشادت الدبلوماسية الإماراتية بتفريغ خزان النفط صافر، قائلة إنه منع وقوع كارثة بيئية وإنسانية.

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