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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية مشتركة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق في سيناء

مراقبة سوق الجملة
مراقبة سوق الجملة جنوب العريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، عدة حملات تموينية من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية وتجار التموين ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والدقيق، لضبط الحالة التموينية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين، واللواء الدكتور محافظ شمال سيناء.
 

وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، إن الحملة  اسفرت عن تحرير 10 محاضر منهم 2 محضر سجائر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن و1 محضر سجائر مجهولة المصدر بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

سوق الجملة:
 

كما تم تنفيذحملة تموينية للمرور على سوق العريش لتجارة الجمله بالكيلو 17 وتم مطابقة الأسعار طبقا لفواتير الشراء لمتابعة الالتزام بالأسعار وتم التنبيه بالالتزام بالبيع داخل السوق.

-كما تم القيام بحملة تموينية لتنفيذ قرارات النيابة العامة باعدام بعض المضبوطات بواسطة اللجنة المشكلة من الرقابة التموينية وقسم مباحث التموين والنيابة العامة .


 

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سيناء حملات تموينية الاسواق الأسعار

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