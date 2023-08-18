الرقابة المالية: شركات التأمين تحصل 28.6 مليار جنيه في 5 شهور

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين العاملة فى السوق المصري بنسبة 29% خلال الفترة من يناير حتي مايو 2023.

واوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول حجم الأنشطة المالية غير المصرفية خلال ال5 أشهر الأولي من 2023، أن الأقساط التأمينية المحصلة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2023 سجلت 28.6 مليار جنيه مقابل 22.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق بنمو 29%.



وأشار تقرير الرقابة المالية ،الى أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 13.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مايو 2023، مقابل 8.6 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى مايو 2022، بإرتفاع قدره 56.6%.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مايو ، مقارنة 13.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 11.6 %.



وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 25.1 مليار جنيه خلال ال5 أشهر الأولي من 2023، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإرتفاع 35 %.

تراجع أقساط التأمين التكافلي

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط بقيمة 3.4 مليار جنيه خلال يناير حتى مايو 2023 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بتراجع 2.4 %.