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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احتفالا بمولد مؤسسها .. الطريقة الجازولية تشكر القيادة السياسية

صدى البلد

نظمت الطريقة الجازولية الحسينية الشاذلية، إحتفالية كبرى بمناسبة مولد مؤسسها الإمام جابر الجازولي، بحضور عدد كبير من شيوخ الطرق الصوفية وعلماء الأزهر الشريف وكبار رجال الدولة.

شهدت الفعاليات ترديد أتباع الطريقة الجازولية هتافات "تحيا مصر" ونعم للوسطية ولا للإرهاب"، حيث شارك في الفعاليات ٥ الاف مريد صوفي جازولي.

 

وخلال الإحتفال أصدرت الطريقة الجازولية بيانا بمناسبة ختام فعاليات الليلة الصوفية الجازولية في حب مصر والتي جاءت كَدُرّةِ عقدٍ في مناسبة مولد العارف بالله سيدي جابر الجازولي - رضى الله عنه - وبحضور كوكبة من شيوخ الطّرق الصّوفيّة، وقيادات المجلس الأعلى للطرق الصّوفية، وممثلي الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية الموقّرة، وحضور عدد من القيادات السياسية والشعبية والوطنية، وأحباب مريدي الطريقة الجازوليّة، ومحبّي الصوفية عامة.

وقالت الجازولية في بيانها الختامي علي لسان شيخها الدكتور سالم الجازولي : نتشرف بأن نبعث رسالة شكر وعرفان للقيادة المصرية المتمثلة في زعيمها الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن نُعبّر عن الإمتنان بحجم الإنجازات، والإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى حدثت، والطّفرات التى شهدتها مصرنا الحبيبة في ربوعها من مشارقها لمغاربها، كما نؤكّد - في ظل تجمُّع ما لايقل عن خمسة آلاف صوفي - عن اصطفافنا خلف الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة، ودعمنا الروحي والوجداني لما فيه رفعة وصلاح البلاد، في ظل دولة يسودها الأمن والعدل والقانون.


ووجهت الطريقة الجازولية  الشّكر لمؤسسات الدولة من جيشٍ وطني، وشرطةٍ مصرية، وقضاءٍ نزهيه، والدعاء أن يمُن علينا ببركاته، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة، وشعبها الوفيّ الأصيل، وتحيا مصر بمدد الله تعالى، تحيا مصر بحب شعبها العظيم، تحيا مصر بقيادتها الوطنية المخلصة.

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