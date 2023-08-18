شاهد.. فعاليات صيف شبابنا بمراكز شباب دمياط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، تنفيذ نشاط الخطة الصيفية للبرلمان وتزامناً مع فعاليات صيف شبابنا شاركت شعب برلمان الطلائع (البراشية - شرباص - كفرالشناوي) ؛ بفرع فارسكور بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة (إدارة البرلمان والتعليم المدنى ).

بتنفيذ ثاني فعاليات الدورى الثقافى البرلمانى لأعضاء برلمان الطلائع بمركز شباب مدينة فارسكور.



وتم عمل مسابقة ثقافية بين أربع إدارات ( فارسكور - الروضة - السرو- الزرقا ).

حيث يهدف البرنامج إلى تفعيل مشاركة أعضاء برلمان الطلائع ؛ وقد قام بتحكيم المسابقة ( مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة ) .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.