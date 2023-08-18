لبنان.. ميقاتي: سأدفع مستحقات الكهرباء ولو من جيبي الخاص

نقلت صحيفة الأخبار عن مصادر لبنانية مطلعة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تعهد بتأمين الأموال المستحقة على مؤسسة كهرباء لبنان، وسدادها ولو "من جيبه الخاص" علي حد قوله .



وذكرت المصادر أن ميقاتي تعهد لشركة "برايم ساوث" بتأمين مبلغ الـ7.5 مليون دولار المستحقة على مؤسسة كهرباء لبنان، والتزم بتسديد مستحقاتها الشهرية المقبلة بالعملة الأجنبية "ولو من جبيتي".

وأضافت الصحيفة اللبنانية قائلة : إلا أنه من غير الواضح كيف سيؤمن ميقاتي عشرات ملايين الدولارات المطلوبة من المؤسسة شهريا، في ظل إصرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على رفض تحويل ليرات المؤسسة إلى دولارات، وفق الآلية المتفق عليها سابقا بين الحاكم السابق رياض سلامة ووزارة المالية.

يذكر أن لبنان ومنذ يومين، يعاني من انقطاع شامل للكهرباء، بسبب إغلاق محطتي التوليد "دير عمار" و"الزهراني" عن العمل، حسبما أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان.