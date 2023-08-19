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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خبير: السياحة بمصر لن تتأثر بظهور أسماك القرش على شواطئها

احمد بدوي الخبير
احمد بدوي الخبير السياحي المصري الايطالي

قال أحمد بدوي الخبير السياحي المصري الايطالي: إن السياحة لن تتأثر بأية وقائع تمثل ظهور اسماك القرش  لأنها وقائع طبيعية، مشيرا إلي أن مصر الآن تتصدر  المراكز الأولي في الإجازات الصيفية وأشار بدوي أن واقعة مشاهدة أسماك القرش شئ يحدث في كل بلاد العالم.

وأضاف بدوي أن هناك سياح يغطسون في الأماكن المعروفة بوجود أسماك القرش لمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية  وأوضح بدوي أن اسماك الوايت شارك المعروفة بـ" الفك المفترس " والتي تناولتها السينما العالمية في افلام شهيرة غير موجودة فى البحر الاحمر وموجودة في المحيطات والبحار المفتوحة.

وأكد بدوي أن مصر تسير نحو مستقبل سياحي مبشر وخاصة بعد التغير المناخي الذي جعل اوربا حارة في الصيف صقيع في الشتاء ونصح بدوي  بتدريب العاملين علي الأغذية والمشروبات وتسهيل الإجراءات في المطارات والتأشيرات السياحية علاوة علي القضاء علي بعض الظواهر السلبية والتي بدأت تختفي مثل الالحاح علي السياحة وإدخال منتج سياحي متنوع مثل  السياحة البيئية والسياحة العلاجية وسياحة تنظيم الافراح واليخوت والسياحة الصحية.
وعادت أنشطة الغطس والسنوركل وجميع الأنشطة البحرية لطبيعتها بعد واقعة مشاهدة أسماك قرش في منطقة اللايت هوس بدهب ولم يشعر السياح بأي قلق من ظهور أسماك قرش.
وفي سياق متصل أكدت  إدارة البيئة بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أنها لم تتلقى أي بلاغات بشأن صيد أسماك قرش صغيرة بأحد شواطئ مدينة طور سيناء، و أوضحت أنه في حالة صيد هذه الأسماك الصغيرة لابد من إطلاق صراحها في البحر مرة أخرى حفاظًا على التوازن البيئي.
وأهابت إدارة البيئة بالصائدين، بعدم صيد أنواع الأسماك الممنوع صيدها، وفي حالة وجودها في شباك الصيد لابد من إعادتها لبيئتها الطبيعية داخل البحر.

مصر لن تتاثر أسماك القرش السياحة دهب

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