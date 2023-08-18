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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جلسة الخميس تنهي أسبوع الارتفاعات بمؤشرات البورصة المصرية

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس ختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد العرب والمصريين، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.


وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية إن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة البورصة ربح 5 مليارات جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 219ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.. فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6ر1 مليار جنيه.


واشارت رمسيس إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" انخفض بنسبة 52ر0 %؛ ليبلغ مستوى 27ر17969 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 1ر0 %؛ ليبلغ مستوى 76ر3628 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 2ر0 %؛ ليبلغ مستوى 76ر5353 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 565.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.02%، والعرب على 4.77%، واستحوذت المؤسسات على 24.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.30%. 

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 58.8 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 219.8 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 36.6 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، على التوالي.

https://fb.watch/mtJ7GqCuDN/?mibextid=9R9pXO

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