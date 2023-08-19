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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحان الدور الثاني للثانوية العامة.. التعليم تنفي تسريب امتحان العربي فجر اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

زعمت جروبات الغش على تليجرام تسريب امتحان اللغة العربية فجر اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ومن جانبها .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب امتحان اللغة العربية فجر اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن كل ما يقال عن تسريب امتحان اللغة العربية فجر اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينا كاملا بجميع مراحلها بمعرفة الجهات الأمنية المعنية في الدولة ولا مجال لتسريبها بأي شكل من الاشكال 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جروبات الغش تحاول فقط ايهام الطلاب بأخبار تسريب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمحاولة النصب عليهم وجمع الاموال قبل كل امتحان .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب وأولياء الامور من الانسياق وراء ما يتم تداوله على جروبات الغش ، مشددة على أن جميع جروبات الغش مرصودة ويتم التعامل معها أولا بأول بمعرفة الجهات الأمنية .

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” 

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ 

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى 

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا 

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا 

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع 

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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