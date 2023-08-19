امتحان الدور الثاني للثانوية العامة.. التعليم تنفي تسريب امتحان العربي فجر اليوم

زعمت جروبات الغش على تليجرام تسريب امتحان اللغة العربية فجر اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ومن جانبها .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب امتحان اللغة العربية فجر اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن كل ما يقال عن تسريب امتحان اللغة العربية فجر اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينا كاملا بجميع مراحلها بمعرفة الجهات الأمنية المعنية في الدولة ولا مجال لتسريبها بأي شكل من الاشكال

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جروبات الغش تحاول فقط ايهام الطلاب بأخبار تسريب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمحاولة النصب عليهم وجمع الاموال قبل كل امتحان .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب وأولياء الامور من الانسياق وراء ما يتم تداوله على جروبات الغش ، مشددة على أن جميع جروبات الغش مرصودة ويتم التعامل معها أولا بأول بمعرفة الجهات الأمنية .

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.