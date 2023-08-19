توافد الطلاب على لجان امتحانات الدور الثاني لأداء امتحان اللغة العربية

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، استعدادا لآداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية في اول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويمر الطلاب على بوابات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، بإجراءات التفتيش بالعصا الالكترونية ، لضبط وسائل الغش التي قد يخفيها بعض الطلاب قبل بدء الامتحان .

معلومات هامة عن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يبلغ 118.605 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .

يدخل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اي طالب رسب في مادة او مادتين على الاكثر في نتيجة الدور الاول

لا تغيير في شكل و نظام امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني

هناك غرف عمليات في جميع المديريات تتابع سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاضافة لغرفة العمليات المركزية الموجودة بمقر وزارة التربية والتعليم

سيتم حظر حيازة الموبايل في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 للطلاب والمعلمين

سيتم تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية على بوابات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لضبط اي وسائل غش يخفيها الطلاب

سيحصل الطالب على 50% من الدرجة الفعلية في المادة التي رسب فيها في الدور الاول

لن يحصل الطالب على الدرجة الفعلية الكاملة في الدور الثاني إلا اذا كان لديه عذر مرضي قهري ادى لتأجيل الامتحانات للدور الثاني بعد تقديم الاثباتات والحصول على اذن رسمي من وزارة التربية والتعليم

في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بعد انتهاء الامتحان هناك لجان ستراجع نموذج الاجابة لاجراء اي تعديلات لازمة قبل التصحيح

لن يتم السماح بالغش في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، وسيتم تحرير محاضر للغشاشين وتطبيق قانون مكافحة الغش في الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.