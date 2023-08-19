حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بقرى الحسنة ونخل بوسط سيناء

يستعد المجلس الإقليمي للسكان ، بمحافظة شمال سيناء ، لتنفيذ حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بقرى الحسنة و نخل بوسط سيناء.. حيث صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تخصيص مبلغ 200 ألف جنية.

المواطنين المحتاجين:

و أكدت نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء ، انه تم مخاطبة رؤساء مجالس المدن لحصر المواطنين المحتاجين للأوراق الثبوتية على مستوى القرى والتجمعات التابعة لها في نطاق المركز .

وأشارت الي تشكيل لجان تنسيقية للسكان في مجالس المدن والقري وإعادة تشكيل المجلس الإقليمي للسكان علي مستوي المحافظة، وانشاء مراكز لتنظيم الاسرة بالجمعيات الاهلية.

وأوصي العميد أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة بعمل خطة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين الغير مسجلين في السجلات الرسمية للدولة،

كما شدد الغندور، على أهمية التصدي لظاهرتي التسرب من التعليم خاصة الفتيات، والزواج المبكر للفتيات، والتوسع في برامج التدريب التحويلة، والتوعية بمخاطر الإدمان بالتنسيق مع مختلف الجهات خاصة الازهر والاوقاف والصحة، وتغطية المناطق المحرومة بالخدمات السكانية من خلال مديرية الصحة.