سياحة الخيول تجذب الزوار إلى شواطئ الغردقة.. تجربة فريدة تمزج بين البحر والصحراء

يشهد موسم الصيف في مدينة الغردقة ازديادًا ملحوظًا في تفضيل المصطافين لتجربة جديدة وممتعة، تجمع بين ركوب الخيل وسحر الشواطئ الرملية، حيث تتصاعد شعبية سياحة الخيول على شواطئ هذه المدينة الساحرة. وقد كشف محمد الألماني، منظم رحلات الخيول، عن الطلب المتزايد على هذه الفعالية المميزة والممتعة التي تعيد تعريف مفهوم الترفيه الصيفي.

تأتي سياحة الخيول ضمن تنوع الأنشطة الترفيهية المقدمة في الغردقة خلال فصل الصيف، حيث تجمع بين مغامرة ركوب الخيل وروعة المناظر الطبيعية التي تمتد من الشاطئ الرملي إلى الصحاري الشاسعة. ومن جهته، أكد الألماني أن هذا النوع من السياحة يحظى بإقبال كبير من السياح المصريين والأجانب، حيث يجدون فيه فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة تمزج بين البيئتين المائية والصحراوية.

تقدم سياحة الخيول تجربة شاملة تشمل رحلات استكشاف الصحاري في وقت غروب الشمس، ورحلات ممتعة على الشواطئ المذهلة مساءً. كما يتاح للزوار فرصة السير داخل مياه البحر بواسطة خيول مدربة بمهارة على السباحة، حيث يستمتع السياح بإطلالة فريدة وخيالية للمدينة من وسط أمواج البحر.

من جهتها، أشارت حكمت جمال، مدربة خيول مختصة، إلى أهمية هذا النوع من السياحة البديلة.

وأكدت جمال أن ركوب الخيل يضفي جوًا من المتعة والإثارة على الزوار، سواء كانوا من المصريين المحليين أو السياح الأجانب القادمين من مختلف الأقطار. تجمع سياحة الخيول بين روعة الطبيعة وإمكانية استكشاف المناظر الخلابة في وقت الغروب.

من الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تساهم في تنويع الخيارات الترفيهية المتاحة للزوار في الغردقة، حيث يمكنهم الاستمتاع بالشواطئ والبحر بجانب فرصة استكشاف الصحاري والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها. تعكس سياحة الخيول التطور المستمر في مفهوم السياحة، حيث تعيد تعريف الترفيه والاستجمام بطريقة تجمع بين جمال الطبيعة وروح المغامرة.

باختصار، تُعَد سياحة الخيول على شواطئ الغردقة تجربة فريدة تمزج بين جمال البيئة البحرية وسحر الصحراء، وهي تحقق إقبالًا متزايدًا من السياح المحليين والأجانب على حد سواء. تقدم هذه الفعالية تجربة ترفيهية مميزة تضيف قيمة إلى إجازة الصيف وتمنح الزوار فرصة لخوض مغامرة لا تُنسى تجمع بين عالمين مختلفين في مكان واحد.

