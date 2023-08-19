«حنكوراب».. جنة هادئة على شواطئ البحر الأحمر تستقطب عشاق الطبيعة والهدوء

في قلب سحر سواحل البحر الأحمر، تبرز جوهرة طبيعية خلابة تُعرف باسم "حنكوراب"، تجمع بين بيئة ساحرة وجمال بري وبحري يأسر القلوب.

تجذب هذه المنطقة الهادئة الباحثين عن السكينة والتلاقي مع الطبيعة، وذلك على بُعد 400 كيلومتر جنوب الغردقة، حيث تعيش بعيدًا عن صخب القرى السياحية وضجيج المدن.

بمساحات شاسعة من الرمال الناعمة البيضاء والمياه الصافية الهادئة، تقدم منطقة "حنكوراب" ملاذًا فريدًا لزوارها.

تمتاز هذه البيئة الساحلية والبحرية بحالتها البكر، حيث لم تشهد أي تعديات بنية أو بيئية، وتظل مشافيها خفيفة المباني تعتمد على مواردها الطبيعية مثل الأخشاب وجذوع الأشجار والنخيل.

يشكل شاطئ "حنكوراب" وجهة للمصريين والسياح على حد سواء للاسترخاء وقضاء يوم كامل بعيدًا عن الضوضاء اليومية.

هناك، يمكن للزوار الاستمتاع بالشواطئ الخلابة ورمالها الناعمة، بالإضافة إلى ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة البحرية، مثل الغوص والسباحة والسنوركلينج.

لا عجب أن يُصنف شاطئ "حنكوراب" من بين أفضل الشواطئ على البحر الأحمر، وقد تم تصنيفه كثالث أفضل شاطئ في منطقة الشرق الأوسط من قبل صحيفة "ميرور" البريطانية.

"لا تأخذ معك إلا الصور، ولا تترك خلفك إلا الذكريات، ولا تقتل شيئا إلا الوقت، ودع الطبيعة كما هي"، بهذا الشعار، يرحب مسئولو البيئة والمحميات الطبيعية بزوار شاطئ "حنكوراب" جنوب مدينة مرسى علم، إنها دعوة للاستمتاع بجمال الطبيعة دون التأثير عليها.

تعتبر منطقة "حنكوراب" جزءًا من محمية وادي الجمال، حيث تتميز بالتنوع البيولوجي والنباتي والحيواني والطيور.

تحتضن هذه المحمية مجتمعات نباتية فريدة ومتنوعة، إلى جانب وجود العديد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات.

تشكل نباتات غابات المانجروف جزءًا هامًا من هذا النظام البيئي، حيث يقوم بعملية فلترة لمياه البحر وتوفير بيئة آمنة لأعشاش الطيور المهاجرة والمقيمة.

ويعيش في منطقة "حنكوراب" أبناء قبيلة العبابدة، الذين يعيشون من الصيد والرعي والسياحة.

وتعكس النساء في هذه المنطقة ثقافة وتراث المجتمع العبادي من خلال صناعة المشغولات اليدوية التي تعبر عن تراثهم وثقافتهم.

في ختام الأمر، تبقى منطقة "حنكوراب" واحة هادئة تجمع بين جمال الشواطئ وروعة البيئة، وتعد وجهة مثالية لمن يسعون للاسترخاء واستكشاف جمال الطبيعة بما تقدمه من تنوع بيئي وحيوي.