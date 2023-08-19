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بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

صدى البلد

نشر الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه في جامعة القاهرة، مقالا على حسابه على الفيسبوك تحت عنوان “المليار الثاني عشر من التخزين الرابع والسد العالي سوف يظل شامخا” ليرد بها على تساؤلات المواطنين حول توابع التخزين الرابع لسد النهضه وموقف السد العالي منه.

التخزين الرابع لسد النهضة 

قال الدكتور عباس شراقي إن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 614 مترا فوق سطح البحر بعد تخزين نحو 12 مليار م3 منذ 14 يوليو الماضي؛ ليصبح إجمالي التخزين الرابع نحو 29 مليار م3، ومن المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى النصف الأول من سبتمبر طبقاً لارتفاع الممر الأوسط الذي يتراوح بين 621 - 625 م، وكمية تخزين بين 20- 24 مليار م3، وفق صور الأقمار الصناعية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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