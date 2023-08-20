بنصائح فعالة.. طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

يمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة، والتي يمكن أن يتسبب بها تسوس الأسنان وأمراض اللثة، حيث بينت جمعية طب الأسنان الأمريكية أن قرابة 50% من الأشخاص البالغين يعانون من رائحة الفم الكريهة خلال مرحلة معينة من حياتهم.

تعود رائحة الفم الكريهة بالدرجة الأولى إلى قلة الإهتمام بنظافة الفم، والأسنان بشكلٍ منتظم بالإضافة لأسباب أخرى، وبناءاً على السبب الكامن وراء رائحة الفم الكريهة فإن هذه المشكلة قد تكون دائمة أو مؤقتة تزول بزوال السبب لها.

التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة



التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة

ويمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة وعلاجها، والقيام ببعض الإجراءات التي يمكن القيام بها للتخلص أو التخفيف من خروج رائحة فم كريهة.



ويمكن من خلال اتباع الإجراءات التالية التخلص، أو التخفيف من خروج رائحة الفم الكريهة، بينما في حال عدم فاعلية هذه الإجراءات في إزالة أو تخفيف رائحة الفم الكريهة ينصح بزيارة الطبيب لاتخاذ الإجراء المناسب لعلاج هذه المشكلة، ومن ابرز هذه الأجراءات، وتشمل :

_ المحافظة والالتزام بتنظيف الأسنان؛ حيث ينصح بتنظيف الأسنان بعد تناول الوجبات اليومية أو على الأقل تنظيفها مرتين يومياً لمدة دقيقتين تقريباً.

_ ينصح بتغيير فرشاة الأسنان كل شهرين أو ثلاثة أشهر، أو بعد الإصابة بالأمراض لتجنب نمو البكتيريا عليها وعدم قيامها بتنظيف الأسنان بكفاءة عالية مما يسبب خروج رائحة فم كريهة.



_ استخدام خيط الأسنان، وذلك لانن يساهم تنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة تنظيف قرابة 60% من أسطح الأسنان لذلك ينصح باستخدام خيط الأسنان المخصص لتنظيف ما بين الأسنان لتجنب تراكم بقايا الطعام، ونمو البكتيريا، وتراكم طبقة البلاك.



_ تنظيف طقم الأسنان وجسر الأسنان؛ حيث يؤكد أطباء الأسنان على ضرورة تنظيف طقم وجسر الأسنان أو أي جهاز يوضع داخل الفم بالطريقة المخصصة لتنظيف مثل هذه الأجهزة لتجنب نمو وتكاثر البكتيريا عليها.



_ تنظيف اللسان، وذلك لأنه تتراكم بقايا الطعام، والخلايا الميتة، والبكتيريا على اللسان بالأخص عند الأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم، والمدخنين. لذا ينصح باستخدام فراشي الأسنان المزودة بقطعة خاصة لتنظيف اللسان.



_ تجنب جفاف الفم، والحفاظ على رطوبة الفم وذلك من خلال شرب كميات وفيرة من الماء، وتجنب شرب الكحول والتدخين.

_ ينصح بمضغ العلكة الخالية من السكر، أو أكل الحلويات الخالية من السكر لتحفيز افراز اللعاب في الفم وزيادة رطوبة الفم، بينما ينصح في الحالات التي لا تعالج بمثل هذه الخطوات البسيطة بمراجعة الطبيب لصرف أدوية معينة لزيادة إفراز اللعاب داخل الفم.



_ تجنب تناول بعض أنواع الأطعمة، ينصح بتقليل تناول الثوم، والبصل، والبهارات، والحلويات لأن الإكثار من تناولها يسبب خروج رائحة فم كريهة.

_ ينصح بتناول الأطعمة ذات القوام الخشن مثل الجزر والتفاح كوجبة إفطار لتنظيف الجزء الخلفي من اللسان للتخلص من رائحة الفم الكريهة، بالإضافة لدور تناول البقدونس و النعناع في التخفيف من رائحة الفم الكريهة.



_ مراجعة طبيب الأسنان باستمرار، ينصح بمراجعة طبيب الأسنان باستمرار للتأكد من صحة الأسنان، والفم، واللثة، وسلامة الأجهزة الموجودة داخل الفم مثل أطقم الأسنان أو جسور الأسنان أو التقويم،

_ ينصح بتنظيف الأسنان عند طبيب الأسنان مرتين خلال السنة.



_ استخدام غسول الفم أو المضمضة بالماء، ينصح باستخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا مرتين يومياً لإخفاء رائحة الفم ولو بشكل جزئي، وذلك لأن غسول الفم لا يعالج المشاكل المسببة لرائحة الفم الكريهة ولكن يساهم في القضاء على البكتيريا المتراكمة داخل الفم.

_ تساهم المضمضة بواسطة الماء بمفردها في ازالة بقايا الطعام، والتقليل من تشكّل رائحة فم كريهة.



_ تجنب التدخين، وذلك لما تسببه مادة التبغ الموجودة في السجائر من رائحة الفم الكريهة.

التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاطفال



التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاطفال

وتبحث اغلب الأمهات عن طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال؛ حيث تعتبر رائحة الفم الكريهة، أو ما يعرف باسم بخر الفم، حالة طبية يمكن أن يعانيها حتى الأطفال الأصحاء.

و إذا لاحظت أن رائحة فم طفلك الصغير كريهة، فلا داعيَ للقلق لأن ثمّة حل لكل مشكلة. عندما يتعلق الأمر برائحة الفم الكريهة لدى الأطفال، عادة ما تكون النظافة الروتينية للأسنان والفم غير سليمة وتكون هي سبب المشكلة.

وبمكن لبعض النصائح أن تساهم في التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاطفال، وتشمل :

_ غسل الطفل اسنانه بإستمرار بفرشاة الأسنان.

_ تجنب جفاف الفم؛ حيث يساعد اللعاب على تنظيف الفم، مما يسبب رائحة النفس الكريهة.

_ تجنب تنفس الطفل من خلال فمه بسبب انسداد الأنف أو بسبب عادة أثناء النوم يتسبب في رائحة الفم الكريهة؛ وذلك لأن اللعاب يمنع من إزالة البكتيريا.

_ تنظيف لسان الطفل جيدا، وذلك لمنع تراكم البكتيريا على اللسان و التي تنتج روائح سيئة ورائحة الفم كريهة.

_ علاج التسوس و تراكم البلاك و قروح الفم حتى لا تسبب في رائحة الفم الكريهة.

_ تجنب وضع اجسام غريية في فم الطفل كالألعاب الصغيرة، او بقايا الطعام الموجودة على الأرض؛ حيث يتسبب الجسم الغريب في رائحة فم كريهة لدى الأطفال.

_ تجنب تناول الطفل أطعمة معيّنة والتي تتمتع برائحة قوية، مثل الثوم أو البصل أو بهارات معينة، مما قد يتسبب في رائحة الفم الكريهة.

_ تجنب تناول بعض الأدوية، والتي قد تتسبب في رائحة الفم الكريهة للطفل؛ حيث يتحلل بها الدواء في داخل الجسم.

_ علاج الحساسية و عدوى الجيوب الأنفية لعدم حدوث رائحة الفم الكريهة للطفل.

التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ من النوم



التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ من النوم

وقد يسعى البعض في التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ من النوم، ولكن من السهل مواجهة رائحة الفم الكريهة. بغض النظر عن السبب.

ويمكن السيطرة على رائحة الفم الكريهة مع روتين جيد لرعاية الأسنان، ويتضمن روتين الحفاظ على الأسنان الجيد، ما يلي :

_ يجب تنظيف أسنانك مرتين يومياً لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق على الأقل لتضمن أنك قمت بتنظيف أسنانك بشكل صحيح.

_ تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول وجبة لاذعة، أو بعد تناول أو شرب ذات مذاق حلو لتتأكد من عدم وجود بقايا طعام في الفم.

_ إستخدام الخيط في تنظيف جزيئات الطعام بين الأسنان، وإزالة جميع البقايا الصغيرة من الأسنان، فتأكد من تنظيفها بشكل صحيح وخاصة في الليل.

_ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻠﺴﺎن؛ حيث ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻘﺎت ويمكن للطعام أن ﻳﻌﻠﻖ فيه، وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ أيضاً أن ﺗﻨﻤﻮ عليه.

– قد يساعد غسول الفم على تنظيف الفم والأسنان في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

– زيارة طبيب الأسنان بانتظام لتضمن صحة فمك وفي حالة وجود مشكلة، يمكنك حلها مبكراً.

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالاعشاب



التخلص من رائحة الفم الكريهة بالاعشاب

وقد يلجأ البعض في التخلص من رائحة الفم الكريهة بالاعشاب؛ حيث تتسبب رائحة الفم الكريهة في حرج لمن يعاني منها، ولذلك يجب معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الرائحة وعلاجها.

ويمكن لمشاكل المعدة من الأسباب الشائعة، ويتم علاج رائحة الفم الكريهة بالأعشاب، وذلك باستخدام مجموعة من الأعشاب المفيدة والفعالة، وتشمل:

_ مضغ البقدونس الطازج؛ حيث يعتبر البقدونس من طرق علاج الفم الكريهة، وذلك بفضل رائحته الطازجة ومحتواه المرتفع من الكلوروفيل الذي يؤثر على الرائحة الكريهة.



_ مضغ أوراق النعناع؛ حيث يمكن لمضغ أوراق النعناع في التخلص من رائحة الفم الكريهة، وذلك لأنها غنية بالمنثول الفعال.

_ بذور الشمر أو اليانسون؛ حيث تساعد في إنعاش النفس، وتستخدم كمعطرات للفم منذ القدم، إذ تتسم بمذاق جيد، وتحتوي على زيوت عطرية تمنح النفس رائحة منعشة.



_ الشاي الأخضر، فهو من الأعشاب لعلاج رائحة الفم الكريهة، وذلك لتمتعه بخواص مطهرة ومزيلة للروائح الكريهة.