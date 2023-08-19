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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحضور عدد من سفراء الدول.. تفاصيل انطلاق مهرجان الإسماعيلية الثاني لـ المانجو

أرشيفية
أرشيفية

مهرجان الإسماعيلية لـ المانجو.. أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن هناك وفرة من المعروض من  فاكهة المانجو وذلك نتيجة الجهود المتواصلة من المحافظات المعنية بزراعتها وعلى رأسها أسوان والإسماعيلية، مؤكدًا أن المانجا الإسماعيلوي تحظى بشهرة واسعة على مستوى دول العالم، نظرًا لجودتها وتنوعها، حيث يتم تصديرها للخليج وأوروبا والصين واليابان.
 

مهرجان الإسماعيلية للمانجو
 

وأضاف “نجيب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن مهرجان المانجو الذي يقام للمرة الثانية في محافظة الإسماعيلية يمثل أهمية كبيرة في التصدير، من حيث عرض المنتجات المختلفة وتسويقها وزيادة القيمة التنافسية لها، متابعًا أن ذلك يترك انطباعات جيدة وعرض كافة المعلومات الغير معروفة.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن يتمنى إقامة المهرجان في العديد من المحافظات الأخرى وعلى رأسها محافظة أسوان والتي ساهمت بشكل كبير في سد العجز الذي حدث في محصول المانجو نتيجة العاصفة الترابية، موضحًا أن المهرجان سيتم إقامته العام المقبل في أسوان.

المانجو شعبة الخضروات والفاكهة المانجا مهرجان المانجو مهرجان الإسماعيلية للمانجو

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