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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب طلاب البرامج المميزة بجامعة إيست لندن فى إطار اتفاقية الشهادة المزدوجة

طلاب
طلاب

شارك مجموعة من طلاب البرامج الخاصة الدولية في التدريب الصيفي لصيف 2023 المقام في جامعة ايست لندن UEL في مقاطعة نيوهام، لندن، إنجلترا، وذلك تحت تنسيق وإشراف الدكتورة  نجوى بدر عميد الكلية ، الدكتورة شيرين راضي مدير البرامج الخاصة ، الدكتورة حنان يسري منسق الدرجة المزدوجة. 

وقد تضمن التدريب موضوعات وتدريبات عملية في مجالات تحليلات الأعمال الضخمة والحوسبة السحابية، و حصل الطلاب على شهادة حضور التدريب بالإضافة الى شهادة معتمدة من Amazon AWS لمهارات الحوسبة السحابية، كما تضمن البرنامج التدريبي زيارة معالم مدينة لندن وبعض الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن جميع البرامج الخاصة بالكلية (هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات الحيوية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الوسائط المتعددة الرقمية، وحوسبة الروبوتات) تمنح الدرجة الدولية من جامعة ايست لندن بالمملكة المتحدة حيث يحصل الطالب عند التخرج على شهادتين المصرية والأجنبية، وسوف يتم تخريج أول دفعة للدرجة الدولية في سبتمبر القادم.

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المملكة المتحدة الشهادة المزدوجة الدكتورة نجوى بدر عميد الذكاء الاصطناعي التدريب الصيفي البرنامج التدريبي الأنشطة العلمية والثقافية

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