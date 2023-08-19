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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكون من 10 طوابق ويهدد الكورنيش.. القاهرة تتحرك لإزالة عقار مائل

العقار المائل
العقار المائل

قامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة صباح أمس الجمعة، الموافق بقيادة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة و سناء محمود سكرتير عام الحي ، بإزالة العقار رقم 6 ابراهيم المنفي، المائل بمنطقة الكورنيش.

وأوضح بيان  أن العقار، صادر له قرار إزالة  لخطورته الداهمة وقد تمت أعمال الإزالة يدوياً، دون استخدام معدات ثقيلة خوفا على أرواح المواطنين من حدوث انهيار كلي للعقار. 

وجاءت عمليات إزالة العقار، بناء على توجيهات من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، و المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، للحفاظ على سلامة المواطنين و العقارات المجاورة .
 

القاهرة عقار مائل محافظة القاهرة إزالة عقار مائل

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