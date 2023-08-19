فرق قصور الثقافة تتألق بمهرجان المانجا بالإسماعيلية

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وبإشراف إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله وتنفيذ فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن واحياء مهرجان المانجا الدورة الثانية بالاسماعيلية بفرق الشرقية للفنون الشعبية والتنورة التراثية و الاسماعيليه للفنون الشعبية بحضور اللواء المحافظ ا.ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

انطلقت فعاليات المهرجان بديفيلة المهرجان من أمام المحافظة القديم بشارع محمد علي وقدمت فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الفنية علي انغام السمسمية منها فقرة الصيادين ، جاني الجميل ، بتغني لمين ، نوح الحمام ، الضمة، غصين الحييب.، .

تلاها فرقة الشرقية للفنون الشعبية التي قدمت مجموعة من الراقصات علي انغام المزمار والفلكلور الشرقاوي منها السقايين، التحميلة، الحصان الشرقاوي وسط حضور وتفاعل كبير من جمهور الاسماعيلية .



وقدمت فرقة التنورة القومية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافية عرضا خاصا لجمهور المهرجان ثم انتقلت فعاليات المهرجان والفرق الفنية لتستكمل من علي مسرح نادى الجولف ، كان ذلك بحضور د. شعيب مدير عام الإقليم ، شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية ، وقيادات المحافظة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى و حضور 27 سفير من سفراء دول “جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزباكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان” بمصر؛ لحضور مراسم الاحتفال بالمهرجان و حضور جماهيري غفير من أهالي الاسماعيليه.