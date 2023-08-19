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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة تعليم فن الرسم للأطفال بثقافة نويبع

صدى البلد

في ظل مبادرة ثقافتنا في اجازتنا التي اطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني  والتي انطلقت فعالياتها يوم ١٥ يوليو ، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر القادم، وتضمن المبادرة سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع ووديان محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافي للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين على مستوى الجمهورية.

وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمر بسيوني من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله بفرع ثقافة جنوب سيناء بإدارة احمد فريج .

اقام بيت ثقافة نويبع  بإدارة إسراء أبو حوسة ورشة . فنية  رسومات حرة للاطفال قام عليها الفنان سامي جوهر .

وقد استخدم فيها خامات بسيطة منها ورق الرسم والألوان الخشب والفلومستر ومن فوائد تعليم الأطفال فن الرسم تحفيز التركيز والمثابرة لدي الأطفال  إذ يساعد الأطفال على تنظيم أفكارهم وإدراكهم لما حولهم، لأنهم يرسمون عادة ما يعرفونه. ويحفز الرسم حس الملاحظة، وخلال هذه العملية، يعمل الدماغ بجهد أكبر لمحاولة تجسيد الواقع على قطعة من الورق. ويشجع هذا التمرين تطوير الإدراك البصري والتفكير التجريدي لدى الأطفال

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