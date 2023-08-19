فرق قصور الثقافة تضىء مسرح العائلة برأس سدر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى، مشاركتها المجتمعية الفعالة فى جميع المناسبات تحقيقا للعدالة الثقافية، حيث نظم إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، حفلا فنيا كبيرا، برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وبالتعاون مع مجلس مدينة رأس سدر برئاسة المحاسب على حمادة ، بمناسبة إفتتاح مسرح العائلة بمدينة رأس سدر بمنطقة ٣٠٦ .

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى ، أعقبه ما تيسر من آيات الذكر الحكيم ، تلاه الفقرات الفنية للحفل التى بدأت بتابلوهات استعراضية مبهرة لفرقة أطفال رأس سدر للفنون الشعبية بقيادة سالى محمود ، قدمت خلالها استعراضات " الدبكة السيناوى - صعيدى ".

تلى ذلك فقرة إنشاد دينى للموهوبين ملك حسام وهاجر يوسف ، اعقبها فقرة مواهب فى إلقاء الشعر تدريب وإشراف الشاعر رأفت يوسف ، تلاها فقرات الحفل الساهر وفرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلى،إشراف إدارى شادى سكرانه ، منسق عام طارق متبولى.

وبدأت الفقرات الغنائية بالمطربة جنا عادل وأغنية " يا حلاوتك يا جمالك " تلاها المطرب مسعد عتمان وأغنية " أسأل مرة عليا " وأغنية " سمرا يا سمرا " للمطرب محمد النوبى.

حضر فعاليات الحفل المحاسب على حمادة رئيس مدينة رأس سدر ، نائبا عن محافظ جنوب سيناء ، برفقة النائب السيد عوض عضو مجلس النواب، الشيخ يوسف العرابى شيخ قبيلة الترابين، وجمع من القيادات الثقافية والتنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل البدو وأهالي مدينة رأس سدر.

وأختتم الحفل بباقة من أغانى التراث المصرى الأصيل منها " مستنياك " للمطربة آلاء مجدي.

نظم الحفل طارق المليحي مدير بيت ثقافة رأس سدر ومحمد قاسم مدير مكتبة الشباب والطفل ومحمد حسن وصوت سليمان داوود وخضر العدوي وقدم فعاليات الحفل الشاعر رأفت يوسف.