سفراء الفن الشعبى الأصيل يلتقون على مسرح قصر بورسعيد بـ«ثقافتنا في إجازتنا»

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد ليلة فى رحاب الفن الشعبى الأصيل فى أبهى صوره ضمن الفعاليات الفنية المقامة ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتورة جيهان الملكي.

من وحي البيئة المصرية الشعبية، قدمت فرقتا سوهاج وبورسعيد للفنون الشعبية باقة من أروع التابلوهات الاستعراضية على دقات الطبول وأنغام المزمار والربابة السوهاجية والسمسمية البورسعيدية لتصاحب رقصات مستوحاة من الموروث الشعبى البورسعيدى والسوهاجى.

بحضور مدير عام فرع ثقافة بورسعيد ولفيف من كبار نجوم الفن الشعبى القدامى والفنانين والمخرجين والقيادات التنفيذية والثقافية ببورسعيد.

وقدمت الفرقان عروضهما بإبداع وسط حضور جماهيرى كبير، وتفاعلوا معهما بالغناء والتصفيق، فقدمت الاستعراضات بالتبادل فيما بينهما، وتضمنت باقة متنوعة من الرقصات الاستعراضية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية المستوحاة من الفلكلور السوهاجي منها “السوهاجية، والربابة”، وتخلل الرقصات فاصل من الغناء الشعبي غناء الفنان عصام عبد الله، ، ثم توالت الفقرات الاستعراضية، فن الموال، ورنة الخلخال، والتحطيب، والاستعراضات تصميم وتدريب الكابتن محمد الرز.

كما قدمت فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية بمصاحبة عازفى وراقصي الفرقة مجموعة من الفقرات منها: رقصة يا طير يا رمادي، وشباب البحر، وآه ياللي، ورقصة السمسمية تصميم وتدريب الكابتن محمد حسن صالح، وتخلل الرقصات فواصل غنائية للفرقة الموسيقية المصاحبة وغناء كل من الفنان محمود رحيم، والفنان عبده.

جدير بالذكر أن الفعاليات تستمر حتى 29 أغسطس الحالي، بقصر ثقافة بورسعيد، ضمن برنامج فني حافل لقصور الثقافة بعدة محافظات ساحلية في المبادرة الصيفية يلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا.