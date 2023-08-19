مستشفى الناس يحصل على شهادة الأيزو ISO 9001

حصل مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي على شهادة الجودة والاعتماد الدولى الأيزو "ISO 9001:2015"، بدعم من شركة LSQA المانحة لشهادات الجودة، وذلك في خطوة جديدة تتوج انجازات مستشفى الناس في تقديم أفضل الخدمات على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى والفئات الأكثر أحتياجًا .



حضر تسليم شهادة "ISO 9001:2015" كل من مهندس حاتم الملا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى الناس والسيد الجيوشي المدير العام لشركة LSQA المانحة لشهادات الجودة ودكتور حسين فوزي نائب رئيس هيئة الاعتماد الوطني EGAC وعدد من الطاقم الطبي والإداري لمستشفى الناس.

وقع الاختيار على عدد من الإدارات بمستشفى الناس وهي إدارات المشتريات والمخازن والأمن والنظافة والمغسلة والصيانة، لدورهم الخدمى الرائد والذي اجتاز معايير الجودة ليتم تتويج مجهودات الإدارات السابقة والتى تتوافق مع أهداف مستشفى الناس الخيري في استدامة تقديم خدماتها بأعلى نسب الكفاءة وبالمجان.

وعلى هامش تسليم شهادة الـ ISO 9001:2015"، تم تكريم رؤساء الأقسام وفريق الجودة والمراجعين الداخليين، لما لهم دور حثيث في تحضير الإدارات المعنية لاعتماد الأيزو

من جانبه قال مهندس حاتم الملا نائب الرئيس والمدير التنفيذى لمستشفى الناس: منذ بداية التشغيل لمستشفى الناس عام 2019 واستطاعت المستشفى أن تكون في تقدم مستمر، ليس فقط اسما بل تتوج مجهوداتها بشهادات معتمدة على كافة المستويات، بداية من اعتماد GAHAR من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مرورا بشهادة الأيزو للمطبخ في جودة الأغذية والآن نحصل على شهادة ISO 9001، ونتطلع دائما الى استمرار هذا النجاح، لما تمثله تلك الاعتمادات والشهادات من دليل راسخ على مجهودات الإدارات المختلفة والإتقان الذي تحرص عليه المستشفى.

وأضاف حاتم الملا: هذه هي البداية وليست النهاية حيث أن كل نجاح يضعنا أمام تحد جديد، وسنكون قادرين على التحدي بتحسين الجودة بشكل أفضل ونتطلع إلى عمل عدد أكبر من العمليات الجراحية بالمستشفى بنفس مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد الدكتور حسين فوزي نائب رئيس هيئة الاعتماد الوطني EGAC نيابة عن الدكتور هاني الدسوقي الرئيس التنفيذي للهيئة أن اعتمادات الهيئة بمثابة اعتراف دولي وليس محلي، ما يمثل ثقة دولية وجواز سفر للخدمة المقدمة، مشيدا بحصول مستشفى الناس على اعتماد جديد يكلل خطواتها الناجحة، مشيرا إلى أن هيئة الاعتماد الوطني هي الجهة الوطنية الوحيدة المختصة في مصر بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة.

وقال السيد الجيوشي المدير العام لشركة LSQA المانحة لشهادات الجودة: في خلال 6 شهور مضت تطرقنا إلى عدة نقاشات من أجل التقديم على شهادة ISO 9001:2015 للمستشفى، وقد قامت شركة LSQA بدعم المستشفى في رسوم التقديم على شهادة الـ ISO، وذلك ببادرة طيبة من إدارة المشتريات بمستشفى الناس، وتم عمل زيارة ميدانية للمستشفى، حيث تم رصد رعاية طبية على أعلى مستوى وكذلك جودة الإدارة العالية ، وكانت البادرة طيبة بوجود كوادر ذات كفاءة وتميز في المجالين الطبي والإداري، مشيرا إلى أن تكاتف الجهود من جميع الإدارات بمستشفى الناس كان له عظيم الأثر في نتائج المراجعات.

وأوضح الجيوشي أن LSQA المانحة لشهادات الجودة هي شركة دولية تتواجد في 24 دولة مقرها في أمريكا اللاتينية وتغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بداية من الخليج شرقا إلى المغرب العربي غربا.



جدير بالذكر أن مستشفى الناس غير هادف للربح، وقامت منذ افتتاحها عام 2019 بتقديم ما يقرب من 303,322 خدمة طبية لـ 9,860 مريض ما بين جراحات وقسطرة وخدمات تشخيصية وزيارات بالعيادات الخارجية بخدمة عالية الجودة لجميع المرضى من كل انحاء مصر، حيث تفتح أبوابها لكل مرضى القلب وكذلك الجهاز الهضمي وتقوم بعلاجهم بأحدث الطرق الطبية ووفقاً لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالمياً.