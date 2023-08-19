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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواوي تطلق نظام HarmonyOS 4 لهذه الهواتف.. تحذير لمستخدمي واتساب من رسالة خطيرة ينبغي حذفها فورا

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

إيلون ماسك يقضي على البيتكوين.. العملة المشفرة تنهار إلى أدني مستوياتها

 

انخفض سعر عملة البيتكوين الرقمية إلى أدنى مستوى في شهرين وسط عمليات بيع تشفير بقيمة مليار دولار، بعدما أفادت بعض التقارير بأن شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك قد باعت مقتنياتها من العملة المشفرة. 

 

تحذير عاجل لجميع مستخدمي WhatsApp.. رسالة ينبغي عليك حظرها

 

تم تحذير مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، من عملية احتيال خطيرة، يتم تداولها على الهواتف الذكية على مستوي العالم، من شأنها أن تتيح لقراصنة الإنترنت السيطرة على الكاملة على حساب واتساب الخاص بك.

 

بمزايا وتحسينات جديدة.. هواوي تطلق نظام HarmonyOS 4 لهذه الهواتف

قامت شركة هواوي Huawei، بطرح تحديث نظام التشغيل HarmonyOS 4.0 في الصين، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت عملاقة التقنية الصينية عن قائمة الهواتف والأجهزة اللوحية المؤهلة لتحديث نظام التشغيل الأخير.

 

متفكرش كتير.. منصة AnTuTu تكشف عن أقوى آيفون وآيباد من آبل

في شهر يوليو الماضي، كشفت AnTuTu، المنصة الشهيرة لتقييم أداء الأجهزة المحمولة، النقاب عن أقوى الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل iOS و iPadOS من آبل، لأولئك الذين يسعون إلى تقييم قدرات هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية التي يرغبون في اقتنائها.

 

إيلون ماسك: سنلغي خاصية الحماية في منصة «إكس»

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة إكس (تويتر سابقا)، أن منصة إكس للتواصل الاجتماعي ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى (بلوك).

 

أثناء استخدام سماعات الرأس.. خاصية جديدة في أندرويد 14 لحماية الأذن

عندما تستمع إلى الموسيقى على هاتف أندرويد باستخدام سماعات الأذن السلكية أو سماعات الرأس التي تستخدمها، فقد ترغب في رفع مستوى الصوت قليلا حتى تتمكن من الاستمتاع بالموسيقى كثيرا، ومع ذلك، إذا كنت تستمع إلى موسيقى صاخبة جدا لفترة طويلة، فقد تؤذي قدرتك على السمع بشكل دائم، هذا هو السبب في أن الخبراء يقترحون أنه لا ينبغي عليك الاستماع إلى الأصوات العالية لفترة طويلة.

 

بأقل من 10 آلاف جنيه.. تعرف على أرخص 5 لابتوبات في مصر

 

يرغب الكثيرين في شراء لابتوب جديد واستبدال جهازهم القديم بآخر أحدث، ولكن نظرا لأرتفاع الأسعار المبالغ فيه في هذا القطاع يبحث الأشخاص عن جهاز لابتوب بمواصفات معينة تناسب احتياجاته، دون الحاجة إلى دفع مبلغ كبير من المال، لذلك سنوضح لك فيما يلي أرخص ٥ لابتوبات في مصر.

 

لو عايز نت سريع.. اعرف ازاي تستخدم الشريحة الإلكترونية ESIM

تعد الشريحة الإلكترونية الجديدة ESIM، بديلا لـ بطاقة الاتصال SIM المعروفة في هواتف أندرويد، وهي مستقبل الاتصالات المتنقلة فهي توفر عددا من المزايا مقارنة ببطاقات SIM التقليدية، وهي تزداد شعبية نظرا لأنها أحد أحدث الطرق الجديدة التي أحدثت ثورة في طريقة اتصالنا بالإنترنت.

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تحذير عاجل لجميع مستخدمي WhatsApp.. رسالة ينبغي عليك حظرها

إيلون ماسك يقضي على البيتكوين.. العملة المشفرة تنهار إلى أدني مستوياتها

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