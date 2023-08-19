شنيع.. الأمم المتحدة تدين القصف الصاروخي الروسي على تشيرنيهيف الأوكرانية

أدانت الأمم المتحدة القصف الصاروخي الروسي على وسط مدينة تشيرنيهيف اليوم السبت، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأصاب الهجوم مسرح الدراما في ساحة تشيرنيهيف المركزية في وقت مبكر اليوم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال دينيس براون، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا: "إنه لأمر شنيع مهاجمة الساحة الرئيسية لمدينة كبيرة في الصباح، بينما يتنزه الناس في الخارج ويذهب البعض إلى الكنيسة للاحتفال بيوم ديني لكثير من الأوكرانيين".

ودعا منسق الأمم المتحدة موسكو إلى إنهاء الضربات على "المناطق المأهولة بالسكان".

وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية، أعلنت اليوم السبت، مقتل 7 أشخاص بينهم طفل عمره 6 أعوام، وإصابة 117 آخرين في ضربة صاروخية روسية أصابت ميدانًا في وسط مدينة تشيرنيهيف التاريخية بشمال أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن وقت وقوع الضربة الصاروخية تزامن مع وجود أشخاص في طريقهم إلى كنيسة للاحتفال بمناسبة دينية، مشيرة إلى أن المصابين بينهم 12 طفلا و10 من رجال الشرطة، بحسب وكالة "رويترز".

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي يقوم بزيارة إلى السويد، على تطبيق "تيليجرام": "قصف صاروخ روسي وسط المدينة.. في مدينتنا تشيرنيهيف"، مضيفا: "يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وفقد".

ووفقا لرويترز، تضمن منشور زيلينسكي مقطع فيديو قصيرا يظهر حطاما متناثرا في أنحاء الميدان أمام مسرح بالمنطقة، حيث لحقت أضرار كبيرة بسيارات متوقفة، كما ظهرت أيضا في الفيديو صورة خاطفة لجثة داخل سيارة.