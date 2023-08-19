عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا

علم الأردن
علم الأردن

أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الحدود مع سوريا.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، نفذت المنطقة العسكرية الشرقية، صباح اليوم السبت، عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وذلك انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار الأردن وحماية حدوده، والتزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن.

وصرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

وأضاف المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 63 ألف حبة كبتاجون، و588 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

الجيش الأردني المواد المخدرة إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تسلل تهريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

العودة لارتداء الكمامة.. أسباب انتشار فيروس كورونا وعدد المتحورات الجديدة| فيديو

ترشيحاتنا

3.6 مليون جنيه لكل فرد| دولة عربية سيصبح مواطنوها الأغنى في العالم!.. لن تتخيل الرفاهية

أطعمة غير متوقعة تعالج ضغط الدم المرتفع

فشل كبير .. الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية حوارة

ممكن تخش طب.. مفاجأة لطلاب العلمي في تنسيق المرحلة الثانية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي

بعد إصدار آخر صور الأقمار الصناعية.. بيان عاجل من هيئة الأرصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

5 فساتين.. روبى تعتمد على القصير اللامع .. شاهد

هل يمكن أن يؤثر التوتر والقلق على صحة الجهاز الهضمي؟ .. تفاصيل صادمة

رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى

فيديو

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ