دعاء ركوب السيارة .. التكبير 3 مرات وترديد هذه الكلمات

دعاء ركوب السيارة علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عند ركوب أي وسيلة سفر سواء كانت السيارة أو قطار أو طائرة كلمات عرفت بدعاء السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعَ رجلَهُ في الرِّكابِ قالَ بسمِ اللَّه ثلاثًا، فلمَّا استوى على ظهرِها قالَ: الحمدُ للَّه، ثمَّ قالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} ثمَّ قالَ: الحمدُ للَّه ثلاثًا، اللَّهُ أكبر ثلاثًا، سبحانكَ إنِّي قد ظلمتُ نفسِي فاغفر لي فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنت ودعاء ركوب السيارة أو الدابة ورد أيضا في القران الكريم في قوله تعالى سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ.. ودعاء ركوب السيارة بالتفاصيل في السطور المقبلة.



دعاء ركوب السيارة

دعاء ركوب السيارة سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ، اللّهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللّهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمّة، اللّهم إني أعوذ بك من وعثاء السّفر، وكآبة المُنقلب.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، اللّهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده.

اللّهم ازدوِ لنا الأرض وهوِّن علينا السفر ويقال أيضًا كدعاء عند ركوب السيارة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي"، ويُستحب أيضاً الدخول بالقدم اليمنى ثم قراءة الفاتحة مع المعوذتين وآية الكرسي في البداية ثم يتم تشغيل بعض من آيات الذكر الحكيم داخل السيارة سواء عبر الهاتف المحمول أو عبر المسجل.

دعاء ركوب السيارة الجديدة

دعاء ركوب السيارة الجديدة ، يقول بسم الله ما شاء الله لاقوة إلا بالله لأن عين الإنسان حاسدة فالمرة أحيانا يحسد نفسه دون أن يدري وحتى يخرج من هذا الدعاء ويتحصن منه يقول ما شاء الله لاقوة إلا بالله وذلك وفقا لما ورد في سورة الكهف في قوله تعالى " ولولا إذ دخلت جنتك قولت ما شاء الله لاقوة إلا بالله دعاء ركوب السيارة الجديدة سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده اللّهم أنت الصاحب في السفر، اللّهم أنت الحبيب في السفر، اللّهم وفقني لما فيه خير بالسفر، اللّهم احفظني ويسر امري.



دعاء الركوب والسفر

دعاء الركوب والسفر يسن للراكب إذا استوى على دابته أن يكبر ثلاثا ثم يقرأ آية: سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. ويدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ القرآن حث كل مسلم كلما ركب البعير، أو السيارة، أو السفينة، أو الطائرة أو القطار أن يقول: سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ.

دعاء ركوب السيارة وسياقتها

دعاء ركوب السيارة وسياقتها اللهم اطو البعد وهون السفر اللهم اغفر لنا الذنوب، ويَسَّرَ الخيرَ حيثُمَا كان وقراءة دعاء ركوب السيارة وغيرها من الأدعية لها فضل كبير لكل مسلم ومسلمة في هذه الأرض، كما أن الدعاء يكفرعن الذنوب ويجعلنا نتقرب من الله عز وجل أكثر اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وَبِكَ اعْتَصَمْتُ، اللَّهُمَّ اكْفني ما هَمَّني وَمَا لا أَهْتَمُّ لَهُ، اللَّهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوَى، وَاغْفِرْ لي ذَنْبِي، وَوَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ أيْنَمَا تَوَجَّهْتُ اللَّهُمَّ بِكَ أسْتَعِينُ، وَعَلَيْكَ أتَوَكَّلُ، اللَّهُمَّ ذَلِّلْ لي صعُوبَةَ أمْرِي، وَسَهِّلْ عَليَّ مَشَقَّةَ سَفَرِي، وَارْزُقْنِي مِنَ الخَيْرِ أكْثَرَ مِمَّا أطْلُبُ، وَاصْرِفْ عَنِّي كُلَّ شَرٍّ، رَبّ اشْرَحْ لي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أمْرِي، اللَّهُمَّ إني أسْتَحْفِظُكَ وأسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَدِينِي وأهْلِي وأقارِبي وكُلَّ ما أنْعَمْتَ عَليَّ وَعَليْهِمْ بِهِ مِنْ آخِرَةٍ وَدُنْيا، فاحْفَظْنَا أجمعَينَ مِنْ كُلّ سُوءٍ يا كَرِيمُ.

دعاء ركوب الطيارة

دعاء ركوب الطيارة دعاء السفر بالطيارة أو القطار أو أ وسيلة اللهم اصحبنَا بنُصحك واقلبْنا بذمّةٍ اللهم ازْوِ لنا الأرضَ وهوِّنْ علينا السفرَ أنَّه كان إذا سافَرَ، قال: اللَّهُمَّ بلِّغْ بَلاغًا يَبلُغُ خَيرًا رِضْوانَكَ والجَنَّةَ، إنَّكَ على كلِّ شيءٍ قَدير دعاء السفر والحفظ إذا أمسى وأقبل عليه الليل: أرضُ ربِّي وربُّكِ اللَّهُ، أعوذُ باللَّهِ من شرِّكِ وشرِّ ما فيكِ، وشرِّ ما خلقَ فيكِ، وشرِّ ما يدبُّ عليكِ، أعوذُ بكَ من أسَدٍ وأسوَدَ، ومنِ الحيَّةِ والعقربِ، ومن ساكنِ البلدِ، ووالدٍ وما ولدَ - ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت ربى ورب المستضعفين إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى، إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ولكن عافيتك هى أوسع لى، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل على سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.



فضل دعاء ركوب السيارة

فضل دعاء ركوب السيارة وغيرها من الأدعية لها فضل كبير لكل مسلم ومسلمة في هذه الأرض، فالأدعية بمثابة حصن للمسلم من السوء كما أن الدعاء يكفرعن الذنوب ويجعلنا نتقرب من الله عز وجل ودعاء ركوب السيارة من السنة النبوية وصيغة دعاء السفر الواردة عن سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم هو اللّهمّ إنّا نسألُكَ في سَفَرِنَا هذَا البِرّ والتّقْوَى، ومِن العَمَلِ مَاتَرْضَى، اللّهمّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَر وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ: اللّهمّ إنّا نسألُكَ في سَفَرِنَا هذَا البِرّ والتّقْوَى، ومِن العَمَلِ مَاتَرْضَى، اللّهمّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَر وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ وقد روي دعاء السفر والحفظ هذا فيما رَوَاهُ مُسْلِمْ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.



دعاء السفر.. قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه ينبغي على الإنسان إذا كان على سفر أن يردد دعاء السفر.

وأشار علي جمعة، إلى دعاء السفر قائلا: “اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوى عنا بعده، اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة وسوء المنقلب في المال والأهل والولد”.

وأضاف على جمعة، أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما دخل مصر وأقام بها قال: اللهم إنى غريب فحببها إلى وإلى كل غريب، فامتدت دعوة يوسف واستجاب الله له فلم يدخل مصر غريب إلا أحب المقام بها ، داعيا الله أن يحبب مصر للناس أجمعين.