دعاء يوم عيد المولد النبوي .. من أفضل العبادات لفتح الأبواب المغلقة

دعاء يوم عيد المولد النبوي فهو عيد ومناسبة عظيمة سن لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الاحتفال به وعلينا الدعاء في يوم عيد المولد النبوي بما نشاء من أدعية ، الدعاء هو من أفضل العبادات، وأيسرها، فذكر الله عبادة ومناجاته بما نشاء أيضًا عبادة تجعل العبد قريبًا من ربه فبالذكر والدعاء تفتح الأبواب المغلقة ، ونعمة الدعاء تظل هي الأفضل في يوم عيد المولد النبوي.



دعاء يوم عيد المولد النبوي

دعاء يوم عيد المولد النبوي قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم" لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف فكان يَصومُ يومَ الاثنين ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم دعاء يوم عيد المولد النبوي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه، اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا مرافقته في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا اللهم اجعله لنا قدوة في كل عمل، وقدِّرنا يا الله على اتباع سنته.



أدعية المولد النبوي الشريف

أدعية المولد النبوي الشريف سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفي وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا كُنْ لَنا عَوناً ومُعِيناً ومُسْعِفاً وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُوراً وغُرَفاً اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَ بِجاهِ النَّبي المُختارِ وَآلِهِ الأخيارِ أنْ تُكَفِرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالأوْزار وَنَجِنا مِنْ جَميعِ الْمَخاوفِ والأخْطارِ وتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمنَاهُ مِنْ يَسيرِ أعْمالِنا فِي السِرِّ والإجْهارِ. اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة .

دعاء المولد النبوي

دعاء المولد النبوي، اَللَّهُمَّ إنا قَدْ حَضرْنا مَولِدَ نَبيكَ وصَفوَتِكَ مَنْ خَلقِكَ فَافِضْ عَليْنا بِبَرَكتِهِ خُلَعِ العِزِّ والتَّكريمِ وأسْكِنَّا بِجوارهِ جِنَّاتِ النَّعيمِ ومَتَعنا بِالنَظرِ إلى وَجْهِكَ الْكَريمِ وَأجْرنا مِنْ عِقابِكَ الأليمِ بِفضْلِك وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحمينَ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفي وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا * وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا كُنْ لَنا عَوناً ومُعِيناً ومُسْعِفاً وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُوراً وغُرَفاً اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَ بِجاهِ النَّبي المُختارِ وَآلِهِ الأخيارِ أنْ تُكَفِرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالأوْزار وَنَجِنا مِنْ جَميعِ الْمَخاوفِ والأخْطارِ وتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمنَاهُ مِنْ يَسيرِ أعْمالِنا فِي السِرِّ والإجْهارِ .



أدعية المولد النبوي الشريف

أدعية المولد النبوي الشريف اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث ومن أدعية المولد النبوي الشريف اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والجهر وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار، اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.



الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد وهي من أفضل الصلوات والمعروفة بالصلاة الإبراهيمية.

دعاء في المولد النبوي الشريف

دعاء في المولد النبوي الشريف اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، و عن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وأعظِمْ لي نورًا اللهم اجعلْ لي نورًا في قلبي، واجعلْ لي نورًا في سمعي، و اجعلْ لي نورًا في بصري، و اجعلْ لي نورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، واجعلْ لي نورًا من بين يديَّ، ونورًا من خلفي، وزِدْني نورًا، و زِدْني نورًا، و زِدْني نورًا اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا ، يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات، اللهم اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إنَّكَ عَزيزٌ غَفارْ بَلِّغ اللَّهُمَّ وأوْصِلْ ثَوابَ مَا قُرِيءَ بِتَمامِهِ وكَمَالِهِ مِنْ هَذِهِ الْقِراءةِ الشَّريفَةِ والْموْلِدِ الشَّرِيفِ زِيادة فِي شَرفِ نبيَّنا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ثُمَّ فِي شَرَفِ آلِهِ وأصْحابِهِ وآلِ بَيْتِه الطَيبينَ الطَّاهِرينَ رِضْوانُ اللهِ تَعالَى عَليهِمْ أجْمَعين وإلى رُوحِ أبينا آدَمَ وأُمُنَّا حّواء وما تَنَاسلَ مِنْهُما مِنَ الأنْبياءِ والمُرْسَلينَ ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفى وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا كُنْ لَنا عَوناً ومُعِيناً ومُسْعِفاً وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُوراً وغُرَفاً.

دعاء لزوجي بمناسبة المولد النبوي

دعاء لزوجي بمناسبة المولد النبوي اللهُمَّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك، واتّباع سنّة نبيّك محمّد - صلّى الله عليه وسلم-، اللهُمَّ اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصّن فرْجَه، اللهُمَّ سخّره لي، وسخّرني له، اللهُمَّ جمِّله في نظري، وجمّلني في نظره، اللهُمَّ لا تفرّق بيني وبينه، اللهُمَّ احفظه لي يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهُمَّ اشفِ زوجي وعافِه، اللهُمَّ واشرح صدره للإيمان، اللهُمَّ ارزقه الهداية، اللهُمَّ أرِهِ الحقّ حقًّا وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه، اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي اللهم افتح لزوجي أبواب الرزق كلّها، واجعل الخير في طريقه، وأبعد عنه كل شرّ اللهُمَّ ربّي، إنّي أسألك لي ولزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا.

