إزاي تدخل هندسة وحاسبات من الشعبة العلمية علوم ..اعرف الطريقة

قال الدكتور مجدي حمزة الخببر التربوي أن دليل تنسيق القبول بالجامعات موجود، ويمكن الاطلاع عليه في دليل مكتب التنسيق ، ويمكن الاطلاع على قواعد الالتحاق بالكليات بالنسبة إلى خريجي التعليم الفني،او التعليم الثانوي مشيرًا إلى أن هذه القواعد لم يستطع أحد تغييرها ، وإنما قواعد وضعها خبراء متخصصون لإلحاق الطلاب بكل كلية وفقًا لمدى صعوبتها.





واوضح الدكتور مجدى حمزة خلال تصريحاته لصدي البلد ، ان طالب التعليم الفني يدرس أجزاء بسيطة من الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية مقارنةً بخريجي الثانوية العامة، مضيفًا أن طالب الثانوية العامة أكثر تعمقًا أكاديميًّا في تلك المواد الدراسية، أما خريج التعليم الفني فهو أكثر تعمقًا في مجال تخصصه ومهنته ويدرس أجزاء بسيطة أكاديميًّا من هذه المواد.







واشار الي ان الكثير من الأحيان يقف مجموع الطالب حائل بينه وبين الدخول إلى كلية الهندسة،او يكون الطالب علمى علوم او خريج معهد فنى صحى لذا يبحث بعضهم عن طريق آخرى ليسلكه ويصل إلى كلية الهندسة، ألا وهو طريق المعاهد الحكومية التى تُتيح لطلابها بعد الانتهاء من الدراسة بمجموع ما، خوض دبلومة «فوق المتوسط» لتأهيلهم إلى كلية الهندسة، أو بعض الكليات الآخرى ايضًا.











المعهد الفني الصناعي



يعد "المعهد الفني الصناعي" من المعاهد الحكومية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ويقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وأيضا يقبل طلاب الثانوية العامة شعبة (علمي رياضة ).



مدة الدراسة بالمعهد



مدة الدراسة بالمعهد سنتان ويعطي دبلوما فوق المتوسط بعد انتهاء السنتين. ويسمح التحويل من المعهد لاحدي الكليات سواء الهندسة، الفنون الجميلة، التربية والتربية النوعية، الزراعة، أو معاهد الهندسة العليا لكن وفقا لشروط معينة كالمجموع بالنسبة للهندسة والتربية والتربية النوعية ومعاهد الهندسة العليا والتعليم الصناعي أما بالنسبة للفنون الجميلة والزراعة علي حسب القسم في المعهد وأيضا المجموع وسوف نتناول كل هذا بالتفصيل في السطور التالية.



أقسام المعهد



بالنسبة للأقسام الموجودة في المعهد الفني الصناعي تختلف من معهد لآخر وليست ثابتة في المعهد وتكون الاقسام: «قسم أجهزة إليكترونية، قسم تبريد وتكييف، قسم ميكانيكا سيارات، قسم تشغيل وتشكيل المعادن، قسم شبكات وآلات كهربية، قسم تك العمارة، قسم بيولوجي (شبرا)».









طريقة التحويل من المعهد لكلية الهندسة



"التحويل من المعهد الفني الصناعي لكلية الهندسة" وتنسيقها بالنسبة لخريجى المعهد يتم بعد انتهاء مدة الدراسة في المعهد يسمح للطلاب التحويل لكلية "الهندسة" (حكومية) بما في ذلك كلية هندسة بترول وتعدين السويس إذا حصل الطالب علي مجموعها بشكل مباشر عن طريق التنسيق.



ويتم ذلك عند حصول الطالب على تقدير امتياز لضمان دخول كلية الهندسة أما بالنسبة لهندسة البترول والتعدين فيكون مجموعها تقريبا 99% ومجموع القبول للكليات هو نفس مجموع التي تقبل به كلية الهندسة لطلبة دبلوم الصنايع 5 سنوات.



ويمكن بالفعل اذ لم يحصل الطالب على مجموع الكلية الالتحاق بها عن طريق عمل معادلة وهذه المعادلة تعقد سنويا للالتحاق الطلاب غير الحاصلين علي تقديرات عليا لدخول كليات الهندسة أو هندسة بترول وتعدين السويس ايضا التعرف علي تفاصيل وشروط معادلة كلية الهندسة.









شهد سوق العمل تغيرات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب التطورات التكنولوجية، ما دفع أجيال المستقبل من الشباب الملتحقين بالجامعات إلى تغيير وجهة نظرهم في اختيار الكليات، وفقا لوظائف المستقبل، لذا يهتم كثيرون من طلاب الشعبة العلمية علو بكلية حاسبات ومعلومات .





تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات بالمرحلة الأولى

وجاء تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات بالمرحلة الأولى، على النحو التالي:

حاسبات ومعلومات سوهاج من مجموع 366.5 للشعبة العلمية.

حاسبات ومعلومات قنا من مجموع 365 للشعبة العلمية.

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية من مجموع 364 للشعبة العلمية.

حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي القاهرة من مجموع 345.5 للشعبة الرياضية.

حاسبات ومعلومات المنصورة من مجموع 345.5 للشعبة الرياضية.

حاسبات ومعلومات دمياط من مجموع 345.5 للشعبة الرياضية.





أماكن الشاغرة لكليات الحاسبات والمعلومات

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة.

- علوم حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم.

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة.

- علوم حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم.

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة.

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية.

- علوم حاسبات ومعلومات العريش رياضة.

- حاسبات ومعلومات العريش.

- علوم حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات.

- علوم حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح.

- علوم حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة.

- حاسبات ومعلومات الأقصر.

- علوم حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة.

- حاسبات ومعلومات الزقازيق.

- علوم حاسبات ومعلومات السويس رياضة.

- حاسبات ومعلومات السويس.

- علوم حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة.

- حاسبات ومعلومات الفيوم .

- علوم حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة



حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم.

- علوم حاسبات ومعلومات المنيا رياضة.

- حاسبات ومعلومات أسيوط رياضةز

- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة.

- حاسبات ومعلومات بني سويف .

- علوم حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة.

- حاسبات ومعلومات دمياط .

- علوم حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة.

- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة.

- حاسبات ومعلومات طنطا.

- علوم حاسبات ومعلومات عين شمس.

- علوم حاسبات ومعلومات قنا رياضة.

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة.

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية.

- علوم حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة.

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم.