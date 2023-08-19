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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: الدولة تدعم الشباب في جميع المجالات لتحسين وضعهم

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت الدكتور نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب، أن المجلس تلقى شكاوى من شباب واعد، بالتمريض التقني، وأن هؤلاء الشباب يريدون تحسين وضعهم الوظيفي، والمالي.

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أبرزها تشكيل لجان فنية وهندسية على مستوى الجمهورية لتنفيذ قرارات الهدم والترميم.. مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب.. ونائب: قرية منشأة همام بمركز البداري بأسيوط تعاني من الكثافة في الفصول

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وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه بعد دراسة، قوية للموضوع، تم عرض الموضوع على الحكومة وتم اتخاذ القرار الجديد.

ولفتت إلى أن الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، كان لهم دور كبير في صدور القرار الوزاري رقم 2070، ينص على إصدار آليات عمل مقاصة لـ الطلاب الراغبين في استكمال الدراسة، بعد الحصول على البكالوريوس التقني في التمريض.

وأشار إلى أن الدولة تدعم الشباب في جميع المجالات، وذلك لتحسين وضعهم، العلمي، والمادي، وأن الدولة تقف بجوار الشباب. 

أوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الحكومة، حريصون على حل جميع المشكلات، مؤكدة أن أي مشكلة خاصة بالمجال الصحي تقوم بعرضها على المجلس والحكومة. 

 

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