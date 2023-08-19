أول قرار لجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب عملية إطلاق النار في حوارة

قال وسائل إعلام عبرية، إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أوعز لقوات الجيش والشاباك، بزيادة جهودهم في العمليات الدفاعية على الطرق والمستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بعد عملية إطلاق النار في حوارة والتي أدت لمقتل مستوطنين اثنين وفرار المنفذ.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد طالب جالانت بالقيام بكل ما هو ضروري للبحث عن المنفذ، مضيفًا: "سنصل إلى المنفذ ونصفي الحساب معه".

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت مساء اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق النار.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة وزعترة العسكريين بالاتجاهين جنوب المدينة، وبوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غربا، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرقا، كما يشهد حاجز صرة العسكري تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين.

فيما تشهد بلدة حوارة جنوب نابلس انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها.