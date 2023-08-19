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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

الزمالك
الزمالك

قرّر مجلس إدارة  نادي الزمالك التقدم باستقالة جماعية؛ بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي .

وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة باستقالته ونشر بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبعدها أعلن المستشار محمود طه عضو المجلس التقدم باستقالته أيضًا من منصبه ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يعلن خلاله الاستقالة.

وأعلن سليمان وهداف عضو المجلس استقالته أيضًا من مجلس القلعة البيضاء ونشر بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

 

ثم أعلنت بسنت جوهر استقالتها من مجلس إدارة نادي الزمالك أيضًا .

 

رد وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك 

 

أكد مصدر مسئول في وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تنتظر وصول الخطاب الرسمي من قبل نادي الزمالك؛ لاتخاذ الإجراء اللازم وفقا للقانون .

وتابع: "وزارة الشباب والرياضة تتابع ما يحدث داخل نادي الزمالك، وستتخذ كل الإجراء ات القانونية تجاه القلعة البيضاء؛ للحفاظ عليها، وعلى كل الألعاب الرياضية، لكونه أحد أهم وأعرق الأندية المصرية.

واختتم حديثه: “الوزارة حتى الآن لم تتلق أي خطاب رسمي بشأن استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك”.

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