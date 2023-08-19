ضبط 13 متهما من مروجي المخدرات وتنفيذ 3500 حكم في كفر الشيخ

واصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملاتها الأمنية المكثفة التي استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة، فضلاً عن تنفيذ الأحكام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.



وأسفرت الحملات التي جاءت تحت إشراف اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، والعميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية عن ضبط 13 قضية مخدرات، بإجمالي 5 كيلوات و800 جرام حشيش، و4 كيلوات و 600 جرام هيروين، و75 جراما شابو، بحوزة 13 متهما من بينهم 8 من ذوي المعلومات الجنائية.



كما تمكنت الحملات من ضبط سلاحين ناريين، و7 أسلحة بيضاء، وتنفيذ 3500 حكم قضائي، من بينهم حكما جنايات، و1988 «حكم حبس»؛ 1800 جزئي، و188 حكماً مستأنفاً، و 1330 «غرامات»، و 180 مخالفة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.