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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ 57 ألف دولار.. كل ما تريد معرفته عن الدراسة بأكاديمية الطيران

دراسة الطيران
دراسة الطيران

يتساءل الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، عن طبيعة دراسة علوم الطيران بالأكاديمية، لتكون بوابتهم الأولى إلى حلم الطيران والتحليق عاليا في السماء.

وتتمحور غالبية التساؤلات التي يطرحها الطلاب وأولياء أمورهم، في الغالبية العظمى حول مصروفات الدراسة بالأكاديمية، وهل هي حكومية مصرية أم أكاديمية خاصة، وأيضا يتساءل الكثيرين حول فترة الدراسة والامتيازات التي سيخرج بها الدارس بالأكاديمية.

أجابت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن كل التساؤلات التي تدور في ذهن الطلاب تسهيلا عليهم، وجاءت كالتالي:

1- هل الأكاديمية حكومية أم خاصة ؟  

  • الأكاديمية  المصرية لعلوم الطيران، هي حكومية تابعة لوزارة الطيران المدني المصري، وهى الوحيدة فى مصر الحاصلة على اعتماد سلطة الطيران المدني  المصري.

2 - ما هى الإجازات التى سوف يحصل عليها الدارس بعد التخرج من الأكاديمية ؟ 

يحصل الدارس على:

  • إجازة طيارخاص Private Pilot license (PPL)
  • أهلية طيران بالعدادات Instrument Rating(IR)
  • إجازة طيار تجارى Commercial Pilot License (CPL)

3 - هل الرخصة التى سوف أحصل عليها معتمدة دولياً ؟ ومن أى جهة؟ 

  • نعم الرخصة معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني ( الايكاو)

4 - هل يحتاج الدارس لمعادلة الرخصة من سلطة الطيران المدني المصري كباقى الأكاديميات الأخرى التى تقوم بالتدريب على الطيران خارج مصر ؟ 

  • لا .. الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران هى الوحيدة فى مصر الحاصلة على إعتماد سلطة الطيران المدني المصري لذلك لا تحتاج الى معادلة.

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5 - أين يقع مقر الأكاديمية؟ وأين يتم التدريب العملي؟ 

  • مقر الأكاديمية مطار أكتوبر بطريق الواحات، ويتم التدريب داخل 3 مطارات في مصر وهم (مطار أكتوبر/ مطار الطور / مطار أسيوط).

6 - هل الدراسة داخل مصر أم هناك جزء منها خارج مصر ؟ 

  • الدراسة بالكامل (النظرى والعملى) تكون داخل مصر

7 - ما هي الرخصة أو الشهادة التى سوف أحصل عليها بعد التخرج؟

  • يحصل الخريج على رخصة معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني ( الإيكاو ) ومعتمدة من سلطة الطيران المدني المصري وشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تعادل المؤهل العالي

8 - أنا أجنبى (غير مصرى).. هل متاح لى الالتحاق بالكلية المصرية للطيران ؟

  • نعم .. التقديم متاح لكل الجنسيات

9 - هل التقديم متاح للإناث أم أنه للذكور فقط ؟ 

  • نعم .. التقديم متاح للجنسين الذكور والأناث.

10 - أنا غير متفرغ وأعمل بالفعل ولكن أرغب فى تعلم الطيران.. هل أستطيع  دراسة الطيران بجانب عملى أو  دراستى فى كلية أخرى؟  

  • نعم .. متاح أكثر من نظام للدراسة لتناسب ظروف ووقت وإمكانيات كل طالب

11 - ما هى المميزات التى سأحصل عليها عند ألتحاقي بالأكاديمية لتجعلها مختلفة عن غيرها؟

  • يتم إعفاء خريج الاكاديمية من تكلفة معادلة رخصة الطيار التجاري من سلطة الطيران المدني، وهي ( تكلفتها حوالى عشرة  آلاف دولار).
  • لأول مرة، قررت الأكاديمية تخفيض بقيمة 50%  لخريجى الأكاديمية على تايب ريتنج Type Rating فرقة إيرباص 320 (Airbus 320 )، وذلك بالتنسيق مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب، لكي تحسب لخريج الأكاديمية بـ 12600 دولار بدلاً من 25 ألف دولار).
  • يتم تدريب الطالب على طائرات حديثة متضمنة طيارات متعددة المحركات Multi Engine(ME)  وهذا ليس له وجود خارج مصر وعلى يد معلمي طيران ذوى 
    خبرة 20 عاما.

12 - أخيرا .. السؤال الأول الذي يتبادر لذهن الجميع هو حول المصروفات.. كم تكلفة الدراسة؟

  • تقدر تكلفة الدراسة بالأكاديمية في حدود 57495 دولار، وتكون مدة الدراسة 12 شهرا متواصل، ويجب أن لا يقل العمر عن 17 عاما.

 

 

الطيران لأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وزارة الطيران علوم الطيران مطار أكتوبر

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