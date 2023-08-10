لو بتحلم تكون طيار.. الكلية المصرية تفتح باب القبول لدفعة جديدة| التفاصيل

أعلنت الكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن قبول دفعة جديدة من الطلبة للالتحاق بالكلية لمن يرغب في تعلم الطيران المدني داخل مصر.

وتفتح الكلية المصرية للطيران، باب التقدم أمام طلاب الثانوي ( عام / ازهرى /دبلومة أمريكية/ IG) والثانوية المعادلة العربية والأجنبية للعام الأكاديمي الحالي 2023/2024، للالتحاق ببرنامج الأكاديمية التعليمي.

وقالت الكلية المصرية لعلوم الطيران، إن باب التقدم مفتوح لمن يرغب فى تعلم الطيران المدنى داخل مصر من البداية حتى الحصول على 3 إجازات معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو) والوحيدة فى مصر المعتمدة من سلطة الطيران المدنى المصري وحاصلة على اعتماد المجلس الاعلى للجامعات.

وحول شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران، أعلنتها كالتالي:

- السن لا يقل عن 17 عاما

- اجتياز اختبارات (الكشف الطبى-اللغة الانجليزية-الكمبيوتر-المقابلة الشخصية)

وأوضحت الأكاديمية أن طريقة التقديم، تكون من خلال زيارة الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران الواقعة بمقرها في مطار اكتوبرعلى طريق الواحات بالجيزة، حيث تكون أوقات العمل الرسمية يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

أو الاتصال بالكلية عن طريق ارسال رسالة على واتساب على الارقام التالية

01022271280-

01022271281-

01022271282-

