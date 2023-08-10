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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لخريجي شعبة العلمي.. فتح باب القبول لدراسة علوم وتكنولوجيا صيانة الطائرات| التفاصيل

صيانة الطائرات
صيانة الطائرات

أعلنت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن فتح باب القبول رسمياً الدراسة لبرنامج بكالوريوس علوم وتكنولوجيا صيانة الطائرات الذي تقدمه الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران  Ministry of Civil Aviation - Egyptian Aviation Academy  بالتعاون مع شركة سافز، وذلك اعتبارا من 6 أغسطس حتى 6 أكتوبر القادم.

شروط الالتحاق ببرنامج صيانة الطائرات 

وأوضحت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن يتم قبول طلاب الثانوية العامة والثانوى الأزهرى بشعبتيها علمى علوم وعلمى رياضة،  وأيضا يتم قبول طلاب الدبلومة الأمريكية و الIG.

وأوضحت أنه على الراغبين فى التقدم يرجي التوجه الى المكتب التابع للأكاديمية بداخل معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهرأ من يوم الأحد الي يوم الخميس من كل اسبوع.

وكشفت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن الشق العملى فى برنامج صيانة الطائرات يكون عبارة عن مجموعة مهام يجب على الطالب تنفيذها بنفسه على الطائرة أثناء دراسته وتكون تحت إشراف مدير الصيانة ويتم إدراج هذه المهام فيما يعرف بال logbook , والذي يعتبر أحد أهم العوامل الواجب توافرها فى مجال العمل في صيانة الطائرات والتى تؤهل الطالب إلى الحصول على أفضل الوظائف في شركات الطيران العالمية.

مصروفات دراسة صيانة الطائرات

وحول مصاريف الدراسة للالتحاق بالبرنامج، أوضحت الأكاديمية، أن المصروفات لمن هم أقل من 90% تكون 35 ألف جنيه تشمل 8 فصول دراسة بالإضافة إلى 320 دولار لمدة 3 فصول دراسية غير شامل الانتقالات والزي.

أما من هم أعلى من 90%، فإن مصروفات البرنامج تكون 33500 جنيها تشمل 8 فصول دراسية  + 320 دولار لمدة 3 فصول دراسية فقطن غير شامل أيضا الانتقالات والزي.

أما عن مصاريف الالتحاق للوافدين، تكون 2300 دولار تشمل 8 فصول دراسية + 320 دولارا لمدة 3 فصول دراسية فقط، غير شامل أيضا الانتقالات والزي.

 

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