عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق «الجلالة - الزعفرانة»

صدى البلد

حصل صدى البلد على الصور الأولى لحادث اتوبيس طريق الجلالة الزعفرانة والذى شهد إصابة 5 أشخاص ونجاة 40 آخرون حيث أُصيب 5 مواطنين بإصابات متفرقة، فيما نجا 40 راكبا في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل خاصة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» شمال البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح الأحد،  وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.


تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، إخطارا بانقلاب أتوبيس تابع لشركة خاصة لنقل الركاب كان قادما في رحلة من القاهرة للغردقة، يقل 45 راكبا، وذلك بطريق «الجلالة - الزعفرانة»، أصيب منهم 5 ركاب فيما نجا 40 راكبا آخرين،  وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج. 

 

حادث انقلاب اتوبيس البحر الأحمر طريق الجلالة الزعفرانة حادث طريق الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق «الجلالة - الزعفرانة»

بلاش تدخلوا مصر في حالة الاستقطاب.. تصريح مهم للرئيس السيسي عن البريكس

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مصرع وإصابة 11 شخصًا.. ننشر الصور الأولى لتصادم ميكروباص ونقل بطريق مطروح

موضوعات متعلقة

«الصحة وعلاقتها بأنواع الوجبات الغذائية».. محاضرة بقصر ثقافة رأس غارب

ورشة عمل فنية لذوي الهمم بمكتب «قادرون باختلاف» في مركز شباب الغردقة

تحت شعار «صيف شبابنا».. نادي الهلال بسفاجا يطلق فعاليات دوري كرة القدم

إقبال كبير على المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة بأول أيام فتح أبوابه

«أضرار التدخين والمخدرات».. ندوة تثقيفية في مقر التأمين الصحي بالغردقة

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة.. غدا

بعد ظهوره بشواطئ سفاجا.. كل ما تريد معرفته عن القرش الحوتي "بهلول"

«حنكوراب».. جنة هادئة على شواطئ البحر الأحمر تستقطب عشاق الطبيعة والهدوء

ترشيحاتنا

الري: العمل على التحول للرى الحديث بواحة سيوة فى زمامات الآبار العميقة

وسائل إعلامية: مقاتلات «إف-16» لن تكون عصا سحرية بيد أوكرانيا

هيفاء وهبي ورانيا يوسف|النجمات يشعلن السوشيال ميديا بالكاش مايوه الكروشيه على البحر.. شاهد

10 أسباب تدعوك للتفاؤل الفترة القادمة| قرارات حكومية ووعود رئاسية تُفرِح المصريين.. تعرف عليها

مهاجم اسبانيول ليس الأول .. نجوم رفضوا الانضمام إلى النادي الأهلي

تحذير مهم من الإمارات إلى مواطنيها في المكسيك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مادلين طبر| فنانة أخرى تثير الجدل بشأن عادل إمام .. إيه الحكاية؟

في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

بإطلالة جذابة ولافتة|زوجة حمدي المرغني تثير ضجة عبر إنستجرام في عيد ميلادها

أثار الجدل.. لن تتخيل سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق

فيديو

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ