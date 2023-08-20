إصابة 5 أشخاص ووقف رحلات جوية.. تفاصيل إحباط روسيا هجمات أوكرانية في 3 مناطق

أعلنت روسيا اليوم الأحد، عن إحباط هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على 3 مناطق منفصلة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وإجبار اثنين من مطارات موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أبلغت منطقتا كورسك وروستوف في روسيا، وكلاهما على الحدود مع أوكرانيا، عن ضربات بطائرات مسيرة، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة موسكو، حيث تحطمت في منطقة غير مأهولة بالسكان.

وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية إنها أوقفت لفترة وجيزة الرحلات الجوية إلى مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو ردًا على ذلك.

وأوضحت وكالة النقل الجوي الروسية أنه تم توقف الرحلات إلى مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو لضمان الأمن، وسط إعادة توجيه 6 طائرات.

وبعد فترة، أعلنت الوكالة أن جميع مطارات موسكو تعمل الآن بكامل طاقتها.

من جانبه، قال حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت إن 5 أشخاص أصيبوا واندلع حريق عندما اصطدمت طائرة بدون طيار بمحطة للسكك الحديدية.

فيما ذكر حاكم مقاطعة روستوف أون فاسيلي جولوبيف، أنه تم اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي.

وأشار إلى سقوط مسيرتين في مجمع وحدة عسكرية في كامينسك وأخرى، على بعد كيلومتر شمال نوفوشاختينسك، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات أو أضرار.

وأوضح الحاكم أنه تم اعتراض الطائرات بدون طيار باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، لافتًا إلى أن الدفاع المضاد للطائرات لم يتم تفعيله لأنها أهداف صغيرة.

وأصبحت ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على كل من المناطق الحدودية والعاصمة الروسية شائعة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، مع تكرار الضربات على الحي المالي في موسكو.

وقالت روسيا في مايو الماضي إن طائرتين أوكرانيتين بدون طيار حاولا مهاجمة الكرملين.

ولا تعلق أوكرانيا عادة على من يقف وراء الهجمات على الأراضي الروسية، على الرغم من أن المسؤولين عبروا علنًا عن رضاهم عنها.

وتأتي الضربات الأخيرة بعدما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على القصف الصاروخي الروسي على وسط مدينة تشيرنيهيف أمس، السبت، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 144 آخرين.

وأصاب الهجوم مسرح الدراما في ساحة تشيرنيهيف المركزية التاريخية بشمال أوكرانيا يوم السبت.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي: "أنا متأكد من أن جنودنا سيردون على روسيا بعد هذا الهجوم الإرهابي. استجابة بارزة".

وذكرت "رويترز" أن زيلينسكي قال أيضًا، إنه من القتلى طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، ومن بين الـ144 مصابًا؛ هناك 15 طفلًا.