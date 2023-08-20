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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتتجنب النصب عليك.. إزاي تفرق بين هاتف الآيفون الجديد والمجدد

عشان ميتنصبش عليك..إزاي
عشان ميتنصبش عليك..إزاي تفرق بين هاتف الآيفون الج

تُعد هواتف الآيفون من أكثر الهواتف الذكية شعبيةً في العالم، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا باهظة الثمن. إذا كنت تبحث عن هاتف آيفون بسعر مخفض، فيمكنك التفكير في شراء هاتف آيفون مُجدد.

الهواتف المُجددة هي هواتف آيفون تم إصلاحها وإعادة بيعها، وعادةً ما تكون هذه الهواتف في حالة جيدة جدًا، وقد تأتي مع ضمان. ومع ذلك، من المهم أن تفرق بين هاتف آيفون جديد وهاتف آيفون مُجدد قبل الشراء.

 

ونقدم لك بعض النصائح التي ستساعدك على معرفة ما إذا كان هاتف الآيفون جديدًا أم مُجددًا:

 

• السعر: عادةً ما تكون الهواتف المُجددة أرخص من الهواتف الجديدة. إذا وجدت هاتف آيفون يُباع بسعر أقل بكثير من السعر العادي، فمن المحتمل أن يكون هاتفًا مُجددًا.

• الحالة: يجب أن يكون هاتف الآيفون الجديد في حالة جيدة جدًا. لا ينبغي أن يكون به أي خدوش أو عيوب واضحة. إذا وجدت هاتف آيفون به أي خدوش أو عيوب، فمن المحتمل أن يكون هاتفًا مُجددًا.

• الصندوق: يجب أن يأتي هاتف الآيفون الجديد في صندوقه الأصلي مع جميع الملحقات الأصلية. إذا لم يأت هاتف الآيفون في صندوقه الأصلي أو بدون الملحقات الأصلية، فمن المحتمل أن يكون هاتفًا مُجددًا.

• الضمان: عادةً ما تأتي الهواتف المُجددة مع ضمان لمدة عام على الأقل. إذا لم يكن هاتف الآيفون مزودًا بضمان، فمن المحتمل أن يكون هاتفًا مُجددًا.

إذا كنت تبحث عن هاتف آيفون جديد، فمن الأفضل أن تشتري هاتف آيفون من متجر معتمد من آبل.

يمكنك أيضًا شراء هاتف آيفون جديد من متجر تجزئة آخر، ولكن تأكد من التحقق من الضمان قبل الشراء.

إذا كنت تبحث عن هاتف آيفون بسعر مخفض، فيمكنك التفكير في شراء هاتف آيفون مُجدد، ومع ذلك، من المهم أن تتأكد من أن هاتف الآيفون مُجدد قبل الشراء.

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